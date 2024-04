Ogresgala pagasta svētkus caurvija satikšanās prieks

Ar to mēs atšķiramies no citiem pagastiem, bet savu dažādību vajag turēt godā. Arī pagasta daļas viena no otras atšķiras. Katrai savs ritms, tradīcijas un īpatnības, bet satiekoties svētkos, mēs viens no otra varam iedvesmoties un bagātināties.

Šogad, 18.jūnijā, Ogresgala pagasta svētki notika Ciemupē. 2021.gadā tie norisinājās Ogresgalā.

Pagasta svētku ideja bija izcelt mūsu pagasta skaisto dabu un talantīgos cilvēkus, kas dzīvo mums līdzās.

Izzinošā pasākumā varēja iepazīties ar Māri Runguli, kurš pēta savas mājas vēsturi un dzīvo skaitā vietā pie Ogres upes. Sak, ko nu interesantu var pateikt par vienu māju! Bet ar pirmajiem teikumiem un attēliem radās interese – kas būs tālāk. Rakstnieks bija savācis faktus, iedzīvotāju stāstus un senu avīžu rakstus, kas saistīti ar “Lādiņu” māju, tās iedzīvotājiem, Ogres upi un tās līkločiem. Interesi radīja paša rakstnieka radīti pastāstiņi par upi un dažādiem notikumiem. Un to vēl paspilgtināja autora aizrautīgais stāstījums un bagātā valoda. Bija interesanti!

Svētkus caurvija satikšanās prieks. Ciemupieši satikās ar ogresgaliešiem, kaimiņš satikās ar kaimiņu, rads ar radu, bet citiem tā bija jauna iepazīšanās Ogresgaliešiem ciemakukulī bija dziesmas un dejas, tās mūs priecēja vasarīgā koncertā “Skaists tas mūsu pagastiņš!”

Koncertā piedalījās Ogresgala Tautas nama bērnu deju kolektīva “Ābolēni” 1.-3.kl. grupa un 5.-8.kl. grupa. Paldies vadītājai Egitai Tontegodei un koncertmeistarei Guntai Pupinai par ieguldīto darbu un prieku ko sniedza atraktīvie deju priekšnesumi. Līgo noskaņa koncertā bija Ogresgala Tautas nama jauktajam vokālajam ansamblim ,,Saime” . Viņu dziedātās latviešu tautas dziesmas mums atgādināja, ka aiz trejdeviņiem kalniem nav vasaras saulgrieži. Ielīgošanu koncertmeistare Līga Skujiņa sāka ar kokles skaņām, bet ansambļa vadītāja Inese Dudele mudināja visus dziedāt līdzi. Modernākus ritmus koncertā izpildīja Līva Stūrniece un Valdis Celmiņš. Sirsnīgus priekšnesumus bija sagatavojis Ogresgala pamatskolas 1.-3.kl. ansamblis.

Andra Buiķa koncertā varēja dzirdēt viņa orģinālmūziku, kas tapusi pēdējo divu gadu laikā. Savas muzikālās kompozīcijas Andris bija ierakstījis pats ar dažādiem mūzikas instrumentiem, bet koncertā mēs redzējām cik meistarīgi viņš pārvalda bungas, jo ir viens no labākajiem Latvijā. Viņu mēs varētu titulēt kā visskaļāko Ogresgala iedzīvotāju, jo tad kad viņš spodrina savu meistarību, rīb visa Ciemupe. Svētku noslēgumā viņam pievienojās Laimis Rācenājs ar savu orķestri un mēs varējām izdziedāties un izdejoties koncertballē. Tas bija kā ceļojums pa pasauli, jo ar mūzikas palīdzību nokļuvām gan Spānijā, gan Brazīlijā nedaudz atvēsinājāmies Latvijā un atkal jau nokļuvām kādā tropiskā vietā.

Svētku noskaņu pasākumā radīja Jāņu zāles. Tās varēja apskatīt izstādē, savītajos iekarinātajos kroņos un ieaust smaržīgā paklājā. To varēja darināt visi, kuri ļāvās radošās darbnīcas “Urdze” vadītājas Santas Grinbergas norādījumiem, kā tas jāveido. Ieaustie augi vēl ilgi mums atgādinās par šiem svētkiem, ka skaistā pagastā mīt skaisti un talantīgi ļaudis.

Ciemupes Tautas namā līdz Pēteriem varēs apskatīt izstādi, kurā ir vairāk nekā 60 dažādas Jāņu zāles - augus, ar kuriem var pušķot māju Jāņos un Pēteros.

Nākamie svētki 2023.gadā notiks Ogresgalā.

Fotogalerija šeit:

Informāciju sagatavoja Daiga Sosnare, Ciemupes Tauras nama vadītāja