Četrās Latvijas skolās notiks praktiskās mācības rīcībai gaisa apdraudējuma gadījumā, arī Ogresgala pamatskolā

Mācībās VUGD pārstāvji vērtēs, kā skolas darbinieki un skolēni rīkojas dažādos iespējamos gaisa apdraudējuma scenārijos.
Pirmo reizi kopš neatkarības atjaunošanas
Iekšlietu ministra padomnieks Vilmārs Vecvagaris norāda, ka šādas praktiskās mācības kopā ar skolām tiek rīkotas pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Viņš uzsver, ka skolām nepietiek tikai ar uzrakstītiem rīcības plāniem, tie jāpārbauda arī praksē.
Mācības palīdzēs saprast, kas vēl jāuzlabo, lai skolu personāls un skolēni zinātu, kā rīkoties gaisa apdraudējuma gadījumā. Jau gatavojoties mācībām, atklāti vairāki jautājumi, kuros skolu rīcības plāni jāuzlabo.
Likums nosaka skolu pienākumus
Saeima 23. jūlijā pieņēma grozījumus Izglītības likumā. Tie nosaka pašvaldību un izglītības iestāžu pienākumus, lai izglītības sistēma varētu turpināt darbu arī apdraudējuma gadījumā. Pašvaldību skolām jāizstrādā darbības nepārtrauktības plāns, kurā jāiekļauj arī rīcības algoritms apdraudējuma gadījumā.
Pēc katrām mācībām notiks to analīze. Kad visas četras mācības būs noslēgušās, rezultātus izvērtēs kopā. Secinājumi palīdzēs pašvaldībām un skolām pilnveidot darbības nepārtrauktības plānus. Ja būs nepieciešams, tiks precizētas arī sagatavotās vadlīnijas.
Kur vēl notiks mācības
Bez Ogresgala pamatskolas praktiskās mācības šonedēļ notiks vēl trīs skolās.
Trešdien, 23. septembrī, plkst. 9.40 tās sāksies Liepājas Liedaga vidusskolā, bet plkst. 10 Aknīstes vidusskolā Jēkabpils novadā. Ceturtdien, 24. septembrī, plkst. 10 mācības notiks Rīgas 64. vidusskolā.
Ciklu noslēgs mācības Ogresgala pamatskolā piektdien, 25. septembrī, plkst. 10.