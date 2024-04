Ogresgala pamatskolas 1.klase uzvar konkursā "Redzi sliedes - nopauzē!"

Kopsummā visvairāk “patīk” un “dalīties”– 1745 unikālo lietotāju reakciju sociālajos tīklos “Facebook” un ‘Instagram” ir saņēmis Ogresgala pamatskolas 1.klases veidotais video (pieejams ŠEIT) un šī klase balvā saņem iespēju doties kopīgā ekskursijā uzzinātnes centru “Vizium” Ventspilī. Kopumā balsošanas aktivitāte par konkursa dalībniekiem ir bijusi ievērojama - visi 12 finālā iekļuvušie video saņēmuši teju sešus tūkstošus reakciju sociālajos tīklos.

Savukārt, pēc rūpīga LDz žūrijas vērtējuma, izglītojošu ekskursiju uz Dzelzceļa muzeju un kino apmeklējumu balvā saņem Dobeles 1.vidusskolas 2.c klase.

LDz ir īpaši padomājis arī par abu uzvarējušo klašu audzinātājām, kuras balvā saņems dāvanu karti no “Biļešu paradīzes” 50 eiro vērtībā.

Arī pārējie finālisti saņems veicināšanas balvas no VAS “Latvijas dzelzceļš”.

LDz apsveic uzvarētājus, kā arī no sirds pateicas visām gandrīz 40 klasēm, to skolēniem un skolotājiem no visas Latvijas par atsaucību, veltīto laiku, enerģiju un radošo pieeju, veidojot darbus LDz konkursam “Redzi sliedes – nopauzē!”. Ikviens no radītajiem darbiem ir vērtīgs, jo atgādina gan tā veidotājiem, gan skatītājiem, cik nozīmīgi ir būt uzmanīgiem dzelzceļa sliežu tuvumā, sargāt savu veselību un dzīvību!

LDz rīkotajā konkursā tika aicināti piedalīties visi Latvijas 1.-12. klašu skolēni un viņu skolotāji un šī konkursa galvenais uzdevums bija video formātā radošā veidā iedzīvināt kampaņas "Redzi sliedes - nopauzē!" vizuālo risinājumu un saukli. Piemēram, tos varēja izdejot, izdziedāt, iekustināt zīmējumā, atainot “flešmobā “ vai tml. Viens no būtiskiem konkursa nosacījumiem bija tāds, ka video uzņemšanas laikā ne skolēni, ne skolotāji nedrīkst atrasties dzelzceļa tuvumā vai citādi pakļaut riskam savu un apkārtējo cilvēku drošību.