Šogad, lai apsveiktu sev tuvos cilvēkus Ziemassvētkos, “Latvijas Pasts” piedāvās izvēlēties kādu no bērnu radītajām kartītēm, kas papildinās klientu centros un pasta nodaļās pieejamo pastkartīšu un apsveikuma kartīšu klāstu ar vizuāli atšķirīgu piedāvājumu.
Mākslinieciski radoša daudzveidība – tas visprecīzāk raksturo konkursā iesūtītos darbus, ko radījuši bērni no izglītības iestādēm, mākslas skolām un bērnu un jauniešu centriem.
Lai arī bija plānots noteikt piecus uzvarētājus, no daudzveidīgā zīmējumu klāsta izraudzīti seši darbi, kuru autori ir Magdalēna Podgornija (Ogresgala pamatskolas 9. klase), Klāvs Kornhubers (Liepājas Jāņa Čakstes vidusskolas 6.b klase), Justīne Šablovska (Ikšķiles vidusskolas 6. klase), Leida Ziemele (Ķekavas Mākslas skola, 5.b klase), Mateo Ozols (Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centrs, 2. klase) un Vlada Jerjomina (Naujenes Mūzikas un mākslas skolas 1. kurss).
Katrs zīmējums, kas kā kartīte tirdzniecībā būs pieejams teju 800 eksemplāros, ir vizuāli atšķirīgs, tā ļaujot katram izvēlēties sev tīkamāko. Tās varēs iegādāties visās “Latvijas Pasta” klātienes apkalpošanas vietās.
“Lai arī konkursa tematika bija noteikta, taču iesūtītie un arī par uzvarētājiem noteiktie darbi ir ļoti dažādi. Atšķiras ne tikai izmantotās tehnikas, bet arī zīmējumu enerģija: cits pauž rotaļīgumu un romantismu, cits atsaucas uz tradicionālajiem simboliem un vērtībām. Paša radīta apsveikuma kartīte vienmēr ir īpaša – arī es bērnībā tās mēdzu taisīt saviem mīļajiem. Tām piemīt patiess šarms un, ja vēl adresāts to saņem savā pasta kastītē, tad svētku prieks ir uzburts dubultā,”
teic VAS “Latvijas Pasts” valdes priekšsēdētājs Ģirts Rudzītis.
Konkursā “Mana Ziemassvētku pastkarte” piedalījās 1029 bērni un jaunieši no 1. līdz 9. klasei, aptverot visus Latvijas kultūrvēsturiskos novadus. Visaktīvāk darbus iesūtīja bērni no 1. līdz 6. klasei, lielākoties no izglītības iestādēm – vispārizglītojošajām un mākslas skolām, arī bērnu un jauniešu centriem.
Uzvarētāju apbalvošana notiks 21. novembrī plkst.12.00 Sēlpils ielā 2c, Rīgā.