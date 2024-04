Ogresgalam 100. Kultūras dzīve Ciemupē

No fragmentiem varēja uzzināt, kā agrāk ciemupieši pavadīja savu brīvo laiku, padarīja dzīvi krāsaināku un kur notika pasākumi. Pirmajā pasaules karā Ķēķa skola, kurā notika kora mēģinājumi un pasākumi, tika ar vācu granātām un krievu cirvi nopostīta. Karam beidzoties, sprēstenieši nevarēja tūlīt ķerties pie skolas atjaunošanas, jo daudziem ēkas bija sagrautas un nopostītas. Skolas atjaunošana bija viens no pirmajiem uzdevumiem jaunajam Ogresgala pagastam. No 1927. līdz 1968. gadam kultūras pasākumi tika organizēti Ķēķa skolā (vēlāk Ogresgala I pamatskola).

Stāstu pauzēs tika demonstrētas fotogrāfijas un skanēja fragmenti no Ciemupes lauku kapelas koncerta ieraksta. Senākās fotogrāfijas vēstīja par muzicēšanu dažādos saietos, par piedalīšanos Dziesmu svētkos un teātra spēlēšanu 20. gs. 20.–30. gados.

Ar kādiem izaicinājumiem bija jāsaskaras, veidojot jaunus amatiermākslas kolektīvus, stāstīja kultūras darbiniece Māra Saleniece, kas savas darba gaitas 1972. gadā uzsāka kolhoza «Kopdarbs» nesen uzceltajā klubā. Tad kultūras dzīvei pavērās plašas iespējas, jo bija atbilstošas telpas un šeit varēja noritēt teātra, deju kolektīva, pūtēju orķestra un vokālā ansambļa mēģinājumi. Stāstos, kā izdevās apiet prasību 20. gs. 80. gados pasākumos iekļaut krievu valodu, dalījās Aina Kalviša.

Ciemupes bibliotēkas vadītāja Liene Kainaize stāstīja par Ciemupes bibliotēkas vēsturi, izveidošanu un darbību mūsdienās, bet atmiņās par to, kas ir piedzīvots, strādājot bibliotēkā 45 gadus, stāstīja agrākā bibliotēkas vadītāja Rasma Blumberga.

Pasākuma noslēgumā tika demonstrēts video par Ciemupes Tautas namu, kas tapis 2020. gadā. Savukārt improvizētajā foto salonā ar mākslīgā intelekta palīdzību apmeklētāji varēja atgriezties simts gadus atpakaļ. Fotogrāfijās dalībnieki bija ieģērbti skaistās kleitās un frakās.

Ciemupes Tautas nama vadītāja Daiga Sosnare un Ciemupes bibliotēkas vadītāja Liene Kainaize pateicās ciemupiešiem par jauniegūtajiem materiāliem, kurus iedzīvotāji bija sarūpējuši, lai pasākums būtu bagāts ar fotogrāfijām un vēsturiskajām liecībām. Patīkamu pārsteigumu rūpīgi bija gatavojusi mauču meistare Zigrīda Kļava. Viņa pagastam uzdāvināja ar pērlītēm izadītu uzrakstu OGRESGALS 100.

Apmeklētāji Ciemupes bibliotēkas viesu grāmatā pēc pasākuma pateicās par ieguldīto darbu, sakopojot tik daudz fotogrāfijas un video, kas esot ļoti vērtīgs darbs. Viņi atzina, ka bijis interesanti satikt citus, pakavēties atmiņās un emocionāli saviļņojoši fotogrāfijās redzēt līdzcilvēkus, kuri diemžēl nav starp mums, bet paliks siltā piemiņā. Atmiņas ir vērtība, kas nezūd, un tās nevar mums atņemt.