Ogresgrīvas pusmuižā notiks sadziedāšanās vakars ar Laumu Matuli

Ogresgrīvas pusmuižā notiks sadziedāšanās vakars ar Laumu Matuli
Foto: Ogres Attīstības Biedrība
12.novembrī plkst.19:00 Ogresgrīvas pusmuižā (Ogrē, Rīgas ielā 14a) notiks tautasdziesmu sadziedāšanās vakars kopā ar koklētāju un dziedātāju Laumu Matuli. Šajā vakarā ikviens klātesošais piedzīvos mūsu senču dziesmu spēku un vienotības sajūtu. Vakara gaitā kokles skaņu pavadībā skanēs gan labi zināmas, gan mazāk dzirdētas dziesmas, kas gadsimtiem cauri glabā latviešu tautas gudrību, prieku un ilgas.

Dziedot kopā, mēs godinām šo mantojumu un stiprinām kopābūšanu sajūtu. Šis vakars ir domāts ikkatram, kurš dzied ar pārliecību vai vienkārši vēlas būt līdzās un ļauties kopīgai dziesmai. Pasākumā būs pieejami dziesmu vārdi.

Lauma Matule ir latviešu dziedātāja, koklētāja, multiinstrumentāliste, mūzikas radītāja un kokles spēles pedagoģe. Lauma absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas etnomuzikoloģijas nodaļu un ir ar 10 gadu pieredzi kokles spēles apmācībā, izveidojot savu “Kokles Skolu”.

Biļetes cena 15 EUR, iegādājies tiešsaistē šeit: https://www.aula.lv/pasakumi/tautasdziesmu-sadziedasanas-vakars-kopa-ar-laumu-matuli

Pasākumu organizē “Ogres Attīstības Biedrība”.

