Dziedot kopā, mēs godinām šo mantojumu un stiprinām kopābūšanu sajūtu. Šis vakars ir domāts ikkatram, kurš dzied ar pārliecību vai vienkārši vēlas būt līdzās un ļauties kopīgai dziesmai. Pasākumā būs pieejami dziesmu vārdi.
Lauma Matule ir latviešu dziedātāja, koklētāja, multiinstrumentāliste, mūzikas radītāja un kokles spēles pedagoģe. Lauma absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas etnomuzikoloģijas nodaļu un ir ar 10 gadu pieredzi kokles spēles apmācībā, izveidojot savu “Kokles Skolu”.
Biļetes cena 15 EUR, iegādājies tiešsaistē šeit: https://www.aula.lv/pasakumi/tautasdziesmu-sadziedasanas-vakars-kopa-ar-laumu-matuli
Pasākumu organizē “Ogres Attīstības Biedrība”.