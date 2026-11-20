Plenēros vasarā un rudenī piedalījās vairāk nekā 30 gleznotāju no Ogres novada, Rīgas, Pierīgas, Ādažiem un Jūrmalas. Viņus vadīja māksliniece Astra Rubene. Katrā plenērā bija vairāk dalībnieku nekā plānotie 15. Apmēram divas trešdaļas dalībnieku piedalījās visās trijās reizēs.
Dalībnieki ne tikai gleznoja dabā. Viņi arī iepazina vietējos cilvēkus un uzzināja par katra pagasta vēsturi un vērtībām. Foto - ogresnovads.lv
Tome
Tomē plenēra dalībniekus sagaidīja Ķeguma muzeja vadītāja Ligita Ādamsone. Viņa izrādīja Regīnas Ezeras un Jāzepa Osmaņa piemiņas zāles un pastāstīja arī par Astras Rubenes kā tekstilmākslinieces devumu Ķeguma novadam. Pēc tikšanās viņa rakstīja: “Cik jauki, ka Jūs ar savām talantīgajām otas māsām muzejā ienesāt un atstājāt savu gaišumu!”
Krape
Krapē dalībnieki iepazina Krapes muižas Viedā ciema saimniekus. Tie bija vīna un sidra darītava “Lauskis”, rudens aveņu audzētāji “Aveņu parks”, biedrība “Skaņumāja” un Krapes ūdensdzirnavas. Viņi parādīja, ka radošums var nozīmēt arī vēsturiskas vietas atdzīvināšanu, jaunu pakalpojumu radīšanu un amatniecības un mūzikas tradīciju saglabāšanu. Septembra pirmajā nedēļas nogalē mākslinieki apmeklēja arī Krapes muižas svētkus un gleznoja senajā muižas parkā.
Mazozoli
Mazozolos dalībniekus uzņēma kultūras nama vadītāja un pagasta pētniece Klinta Ieleja. Viņa pastāstīja pagasta leģendas un vēsturi, kā arī stāstus par Ogres pilsētas nosaukuma izcelsmi. Pēc plenēra viņa sociālajos tīklos rakstīja: “Taču vēl skaistāk par gleznām bija vērot cilvēkus – sarunas, smieklus, iedrošinājumu, radošo aizrautību un to īpašo kopā būšanas sajūtu, kas šo dienu padarīja tik siltu.” Viņa teica, ka bijis prieks ļaut viesiem paskatīties uz pagastu citām acīm. Pēc viņas vārdiem, iekrāsotas tika ne tikai novada robežas, jo arī pagasta ļaudīm šī rudens diena kļuva košāka.
Foto - ogresnovads.lv
Izstāde Ogresgrīvas pusmuižā
Plenēros redzētās ainavas un vēsturiskās vietas tagad ir pārtapušas gleznās. Rīkotāji aicina novada iedzīvotājus un viesus apmeklēt izstādi un iepazīt novadu caur mākslinieku acīm. Varbūt kāds tajā ieraudzīs vietu, kuru vēlēsies apmeklēt arī pats.
Izstāde Ogresgrīvas pusmuižas izstāžu zālē būs apskatāma līdz 17. decembrim.