Arī tradicionāli izgaismotie gājēju tilti pār Ogres upi vakaros tiek tērpti sarkanbaltsarkanās Latvijas karogu krāsās. Jaunie svētku rotājumi Ogrē apskatāmi līdz 7. jūnijam.
Lai radītu īstu svētku noskaņu,Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde ir izveidojusi trīs dažāda garuma pastaigu maršrutus Ogrē, kas piemēroti gan aktīviem gājējiem, gan ģimenēm ar bērniem:
- "Lielais loks" (7,5 km) – dabas un pilsētas baudītājiem, kuri vēlas redzēt Ogres krāšņumu plašākā mērogā;
- "Upes loks" (3,5 km) – gleznains maršruts gar Ogres upes krastiem;
- "Mazais loks" (1,8 km) – īsa pastaiga pilsētas centrālajā daļā, ietverot galvenās svētku instalācijas. Maršrutu karte šeit.
Lai apmeklējums būtu ērts, ir izveidota arī interaktīvā karte, kurā atzīmēti patriotiskā maršruta rotājumi. Kartē iekļautie objekti ļaus katram izplānot savu individuālo svētku maršrutu.
Savukārt Ogres novada pilsētās un pagastos svētku noskaņu rada Latvijas karogi gar ceļiem un ielām.
Ikviens tiek aicināts apciemot Ogres novadu, lai izbaudītu ne tikai īpašo svētku gaisotni sarkanbaltsarkanajos vēja virpuļos, bet arī pavadītu šo dienu kopīgā patriotisma noskaņā, baudot kultūrprogrammu daudzveidību. Pasākumu programma pieejama šeit.
Īpaša svētku programma gaidāma Ogrē, kad visas dienas garumā norisināsies dažādas aktivitātes, tostarp, Latvijas karogu brauciens ar motoklubu “Rēgi”, kā arī “Tvīda brauciens”un tērpu parāde. Savukārt plkst. 20.00 vakarā iedzīvotājus un viesus priecēs grupas “Iļģi” koncerts. Vairāk par pasākuma programmu lasi šeit .
Baudot svētku atmosfēru, Tūrisma informācijas centrs aicina apmeklēt arī muzejus un ekspozīcijas. Dodies izzināt Ogres Vēstures un mākslas muzeja ekspozīciju “Brīvības ceļš” (Brīvības ielā 2).Tā sniedz dziļu ieskatu Latvijas neatkarības cīņās un godā vietējo varoņu stāstus. Ekspozīcija ir veltīta Latvijas un Ogres novada iedzīvotāju cīņai par brīvību un neatkarību. Tajā apmeklētāji var izsekot vēsturiskajiem notikumiem no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām.
Sajūti vēstures elpu, apmeklējot atjaunoto Taurupes muižas klēti, kurā līdz 28. jūnijam apskatāma Lato Lapsas grāmatas “Pret likteni stāvēdami” izstāde, kas veltīta Latviešu strēlniekiem.
Savukārt Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā sadarbībā ar Lielvārdes pilsētas Kultūras namu 4. maijā plkst. 11.00 notiks pasākums "Brokastis pie Daugavas".Īpašie viesi: Lielvārdes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi, dziedātāja Līga Priede un ģitārists Andrejs Grimms ar programmu "Imanta Kalniņa puķu dziesmas". Šī pasākuma ietvaros ikviens apmeklētājs tiek aicināts ņemt līdzi savu cienastu, lai godinātu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu pie balti klāta galda.
Darba laiks:
Ogres Vēstures un mākslas muzejs, Brīvības 36, Ogre:
1.05./ Slēgts
2.05./ 12.00 - 16.00
3.05./ 12.00 - 16.00
4.05./ Slēgts
Ekspozīcija “Brīvības ceļš”, Brīvības iela 2, Ogre:
1.05./ Slēgts
2.05./ 12.00 - 16.00
3.05./ 12.00 - 16.00
4.05./ 10.00 - 17.00 (ieeja bez maksas)
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs, E. Kauliņa aleja 20, Lielvārde
1.05./ Slēgts
2.05./ 10.00 - 15.00
3.05./ 10.00 - 15.00
4.05./ 11.00 - 13.00
Taurupes muižas klēts, Taurupe, Taurupes pagasts
1.05./ Slēgts
2.05./ 10.00 - 16.00 (iepriekš piesakoties pa tālr. 28679036)
3.05. – 4.05./ Slēgts