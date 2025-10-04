Oktobrī izstādēs Ogres novadā iespēja aplūkot gleznas, fotogrāfijas un arheoloģiskus atradumus

No 11. oktobra līdz 29. novembrim Ikšķiles Daudzfunkcionālā centra izstāžu zālē apskatāma izstāde “Latviešu senā grāmata: apkalumi un likteņi”. Mākslinieka Valda Villeruša privātā kolekcija. Izstādi var palūkot pirmdienās plkst. 17.00-19.00, trešdienās plkst. 16.00-18.00 un sestdienās plkst. 11.00-15.00.
Līdz 10. oktobrim Ogres Vēstures un mākslas muzejā skatāma izstāde “Ogres rītausma”, kas veltīta vienam no mazāk izstādītiem, bet būtiskiem pilsētas kultūrvēsturiskās vides elementiem – vēsturiskajiem žogu stabiem.
Izstāde izgaismo Ogres kā kūrorta pilsētas attīstību, sākot no 19. gadsimta otrās puses, kad vasarnīcu celtniecība kļuva par būtisku faktoru pilsētvides veidošanā. Vēlāk, padomju periodā, Ogre tika pārvērsta par rūpniecības centru, izmainot tās vēsturisko struktūru un arhitektūru. Taču, neraugoties uz pārmaiņām, vēsturisko žogu stabi daudzviet pilsētā ir saglabājušies – kā liecība gan par senajām īpašumu robežām, gan vietējo amatnieku prasmēm un īpašnieku gaumi.
Izstādē redzami oriģināli Ogres teritorijā atrastie betona žogu stabi, analogās fotogrāfijas ar tiem pilsētvidē, tematiskas ekspozīcijas par to veidiem, izgatavošanas tehnoloģiju. Izstādes mērķis ir sniegt vēsturisku ieskatu un rosināt ideju par kultūrvēsturiskajai videi raksturīgo žogu saglabāšanu un atjaunošanu, tādējādi uzsverot Ogres pilsētvides savdabību.
Līdz 30. novembrim Lauberes pagasta bibliotēkā apskatāma Mārītes Meļņikas Islandes fotogrāfiju izstāde "Islandes noskaņas" un Islandes autoru grāmatu izstāde "Islandes skarbuma vilinājums".
Līdz 17. oktobrim Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē darbdienās no plkst. 11.00 līdz 19:00 aplūkojama Ogres Mūzikas un mākslas skolas mākslas pedagogu darbu izstāde "Mūsu dažādie pedagogi!". Katrs ar savu rokrakstu mākslas pasaulē. Katrs ar savu unikālo pienesumu audzēkņu izglītošanā un iedvesmošanā. Darbu autori: Ieva Lāce, Elīna Umule, Žanete Žvīgure, Zane Raičenoka-Raišonoka, Inese Kleine-Pētersone, Ineta Donska, Inese Birža, Lolita Onckule-Bērziņa, Ilze Kupča-Ziemele, Dagne Ventiņa, Dāvis Ozols, Līva Kaprāle, Māra Mārtiņjāne-Kaše, Simona Iranoviča, Iveta Priedīte, Sintija Cēberga, Liena Valeskalne.
Līdz 30. oktobrim Ķeipenes pagasta Tautas nama Izstāžu telpā apskatāma mākslinieces - visu 18 Ķeipenes plenēru dalībnieces - Vitas Beikertes gleznu izstāde "Klusuma struktūras". "Tās ir brīvas, intuitīvas, neierobežotas, tomēr dažkārt veido tēlus, kurus, es ceru, skatītājam ir vērts ieraudzīt. Izstāde ir kā ceļojums uz skatītāja uztveres un emociju dziļumiem, kontrasts starp vizuālo intensitāti un klusumu - kā meditācija, kustība, transformācija. Es arī ceru, ka skatītāji kļūs par līdzautoriem, lasot manas klusuma struktūras, kas nerunā vārdos, bet rezonē ar zemapziņu, ar to, kas mūsos vēl nav nosaukts," saka autore.
10. oktobrī plkst. 16.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā tiks atklāta izstāde “Krapes kapu stāstiņi: Krapes pagasta reliģiskie priekšstati pēc arheoloģiskā materiāla”. Izstāde balstīta uz Krapes apkārtnes kapavietu arheoloģiskajiem atradumiem, kas aptver laika periodu no 4. līdz 17./18. gadsimtam. Tā ir unikāla iespēja iepazīt līdz šim maz pētītu Krapes pagasta vēstures posmu, atklājot senos priekšstatus par dzīvi, nāvi un ticību.
Rietumeiropas katolicisma ienākšana bija pagrieziena punkts, taču, lai gan vietējās tautas tika nokristītas, kristietība kā reliģija iesakņojās ļoti lēni. Latvijā arheoloģiskie atradumi liecina, ka gadsimtu gaitā mūsdienu Latvijas teritorijā norisinājies sinkrētisms – kristietības un jau pastāvošo reliģisko priekšstatu saplūšana. Krapes kapi, kas nebija saistīti ar baznīcu, atspoguļo tautā praktizētās tradīcijas, kurās pagānisma elementi savijušies ar kristietības simboliem.
Ko mums stāsta kapu inventārs? Kā Krapes iedzīvotāji vērtēja nāvi? Uz šiem jautājumiem atbildes sniedz izstādes saturs un veidotāji. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama no 10. oktobra līdz 2026. gada 4. janvārim. Izstādes atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.
Lielvārdes pilsētas Kultūras namā aicina uz izstādi "40 kūkas un 1 svecīte" - līdz 17. oktobrim ir iespēja apskatīt vecāku un bērnu kopīgi veidotās kūkas, kas gatavotas pirmsskolas izglītības iestādes "Pūt, vējiņi" 40. dzimšanas dienai.