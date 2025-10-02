Šis stabs tika veidots Ogres pilsētas svētku laikā 23. augustā, kad kopā ar pilsētas iedzīvotājiem un viesiem pašu spēkiem notika betona žoga staba liešanas darbnīca. Tāpat kā izstāde “Ogres rītausma”, kas atgādina par pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, arī jaunizlietais betona žoga stabs ir mūsdienīgs turpinājums vēsturiskajai tradīcijai, norāda muzejs.
Pasākumā piedalīsies arhitekts Zigmārs Jauja, Ogres Attīstības Biedrība un Ogres Vēstures un mākslas muzeja komanda. Atklāšanā paredzēts īss stāsts par žoga konstrukciju ideju, materiālu izvēli un tehnikas atjaunošanu.
Pēc pasākuma iespējams apmeklēt izstādi “Ogres rītausma”, kas tiek pagarināta līdz 23.novembrim.
Papildu informācija:
• Pasākums notiks ārā – ģērbties atbilstoši laika apstākļiem.
• Interesentiem būs iespēja iegūt T–kreklu ar unikālu betona atspiedumu (ieteicams paņemt līdzi savu T–kreklu, bet būs iespēja iegādāties tos arī uz vietas).
Oktobrī notiks Ogres vēsturiskā žoga betona staba svinīgā atklāšana
Ogres Vēstures un mākslas muzejs aicina interesentus piedalīties Ogres vēsturiskā žoga betona staba svinīgajā atklāšanā, kas notiks 4. oktobrī plkst. 12.00 pie Ogres Vēstures un mākslas muzeja.