Šis mācību gads apliecina, ka mācību priekšmetu olimpiādes Latvijā ir stabila un augoša tradīcija. Šogad notikušas 17 valsts olimpiādes. Olimpiāžu saime kļuvusi plašāka un daudzveidīgāka, pirmo reizi valsts līmenī norisinājusies mūzikas olimpiāde, kurā Ogres pilsētas un novada skolēni guvuši labus panākumus. Pasākuma gaitā klātesošajiem bija iespēja dzirdēt arī viņu priekšnesumus.
Savukārt matemātikas olimpiāde paplašināta, iekļaujot valsts posmu arī 5.–8. klašu skolēniem. Novadu posma olimpiādēs kopumā piedalījušies 38 033 skolēni, kas ir par gandrīz 7 tūkstošiem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Tas liecina gan par skolēnu interesi un motivāciju, gan par pedagogu pašaizliedzību sagatavojot skolēnus olimpiādēm, gan par viņu profesionalitāti.
Pasākumā skolēnus un viņu pedagogus sveica Ogres novada pašvaldības domes deputāts, Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš, Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs un Ogres novada sporta centra direktore Dzirkstīte Žindiga. Igors Grigorjevs savā uzrunā atgādināja, ka otrā posma olimpiādes apbalvojumi Ogres novadā tiek piešķirti, izvērtējot skolēnu sniegumu Valsts izglītības un attīstības aģentūras organizētajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un I pakāpes diplomu saņem skolēni, kuru rezultāti ierindojas starp 5% labāko valstī, II pakāpes diplomu – starp 10% labāko, bet III pakāpes diplomu – starp 15% labāko skolēnu. Savukārt atzinības diplomu piešķir skolēniem, kuru sniegums ir starp 30% labāko valstī.
Šajā mācību gadā valsts posmā novada skolēni piedalījās 16 mācību priekšmetu (angļu valodas, angļu valodas olimpiādē speciālo izglītības programmu skolēniem, bioloģijas, ekonomikas, filozofijas, franču valodas, ģeogrāfijas, informātikas (programmēšanas), ķīmijas, latviešu valodas un literatūras, matemātikas, matemātikas olimpiādē speciālo izglītības programmu skolēniem, mūzikas, politikas un tiesību, vācu valodas, vēstures), zinātniski pētniecisko darbu konkursā un konkursā “Bebr[a]s”. Kopumā valsts posma olimpiādēs ir iegūtas 13 godalgotas vietas
Novadā panākumi arī sporta jomā
Kā katru gadu labi panākumi ir sportistiem, kas novadu pārstāvēja Latvijas skolēnu 79. spartakiādes dažādās disciplīnās gan pamatskolas, gan vidusskolas posmā. Veiksmīgākie šajā mācību gadā:
Ķeguma pamatskola volejbola sacensībās komanda ieguva 3. vietu. Komandu kopvērtējumā vieglatlētikā jauniešiem 3. vieta un individuālie sasniegumi vieglatlētiem – Arno Āriņš (divas 2. vietas), Arturs Jānis Krastiņš (3. vieta).
Madlienas vidusskolas jaunieši Elizabete Mača un Armands Juodžonits pavasara krosa sacensībās vieglatlētikā ieguva 3. vietu.
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola komandu kopvērtējumā ievuva 2. vietu, stafetes komandai 2. vieta, individuālie sasniegumi – Gustavs Kalniņš (1. un 2. vieta), Kristians Veide (2. vieta), Edgars Štelmahers (3. vieta), Roberts Orlovs, Krišjānis Matisāns (3. vieta).
Ogres Valsts ģimnāzija vieglatlētikā komandu kopvērtējumā jaunietēm ieguva 3. vietu. Individuālie sasniegumi vieglatlētikā- Kārlim Jēkabam Karlsbergam un Ralfam Dzosenam 1. vieta, Alisei Zilbertei, Adrianai Reitemanei, Ievai Kauliņai 2. vieta, Lizetei Spilai divas 3. vietas.
Volejbolā komandu kopvērtējumā jaunieši ieguva 2. vietu un jaunietes – 3. vietu.
Peldēšanas sacensībās komanda ieguva 1. vietu.
Basketbolā jaunietes ieguva 1. vietu, savukārt jaunieši – 2. vietu.