Ogres Mūzikas un mākslas skola aicina darbā: Klavierspēles pedagogu uz pilnu slodzi (30 stundas).

Atalgojums diferencēts, sākot no EUR 830,- par slodzi, iespējamas arī ikmēneša piemaksas. Pēc pārbaudes laika beigām nodrošinām veselības apdrošināšanu, kā arī apmaksātu briļļu vai kontaktlēcu iegādi līdz 100,- EUR.


Ogres Mūzikas un mākslas skolā ir draudzīgs un radošs kolektīvs, mūzikas skola atrodas pilsētas centrā, skaistā vietā – Brīvības ielā 50. Skolai ir sava stāvvieta, skola atrodas 10 minūšu gājienā no autoostas un dzelzceļa stacijas. Gan Rīgas virzienā, gan arī uz Aizkraukles pusi sabiedriskā transporta satiksme ir regulāra.


Pieteikumu brīvā formā, lūdzu, sūtīt OMMS direktoram Atvaram Lakstīgalam uz E-pastu .


Laipni gaidīti arī jaunie speciālisti – studenti!

