Ceturtdiena, 27. maijs, 2021 11:52

OMMS audzēknis Alfrēds Drulle ieguvis trešo vietu konkursā

Ceturtdiena, 27. maijs, 2021 11:52

Saņemtas lieliskas ziņas no Salacgrīvas novada Mūzikas skolas, kurā nupat noslēdzies attālināti rīkotais VI Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss.

Mūsu Ogres Mūzikas un mākslas skolas pūšaminstrumentu spēles audzēkņi uzrādījuši tiešām iepriecinošus rezultātus. Īpaši lepojamies ar trompetes spēles 3. klases audzēkni Alfrēdu Drulli, kurš konkursā savā grupā ieguvis trešo vietu!

Tāpat priecājamies par atzinību guvušajiem trompetistiem Elizabeti Sūnu un Aleksandru Atti. Sveicam gan trīs trompetes spēles audzēkņus, gan arī viņu skolotāju Kārli Žolu!

Kā stāsta Kārlis Žols, “Visi trīs trompetes klases audzēkņi, kuri piedalījās šajā konkursā, konkursam gatavojoties, pielika patiesas pūles.Kā viņu pedagogs uzskatu, ka godalgotas vietas bija pelnījuši visi trīs šie mani audzēkņi, taču ticu un ceru, ka godalgas šie audzēkņi saņems turpmāk. Visādā ziņā, esam parādījuši, ka arī attālināto mācību laikā varam sasniegt labus rezultātus. No sirds pateicos saviem audzēkņiem un vēlu muzicēšanas prieku un darba prieku, tālāk attīstot savas trompetes spēles prasmes!”



Informāciju sagatavoja Ogres Mūzikas un mākslas skola

