Latvijas Nacionālais kultūras centrs pirms laika izsludināja Latvijas mākslas un dizaina skolu audzēkņu radošo projektu konkursu “MANTOJUMS”, kura plakātā redzams tieši OMMS audzēkņa darbs. Turklāt, pamanot šo plakātu, lielu godu skolas audzēknim izrādīja arī Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja, Asoc. prof., Dr.art Inese Sirica, kura atbrauca uz Ogri, lai apsveiktu Zemgu un viņa pedagoģi Ilzi Kupču- Ziemeli.
Ogres Mūzikas un mākslas skolas pedagoģes Ilzes Kupčas - Ziemeles dotais uzdevums OMMS 1.kursa studentiem bija turpināt zīmēt Jāņa Jaunsudrabiņa ilustrācijas fragmenta daļu no “Baltās grāmatas” stāsta “Bildes”, atdarinot paša autora zīmējuma stilu. Audzēkņu darbi sanāca tiešām interesanti un uzmanības cienīgi. Sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un veidojot konkursa plakātu, I. Kupča- Ziemele piedāvāja uz konkursa plakāta izvietot tieši vienu no OMMS audzēkņu darbiem un LNKC šo ideju atbalstīja. “Šo uzdevumu turpināt zīmēt un papildināt mākslinieka ilustrāciju es dodu zīmēt bērniem, kuri nav pārāk lieli, jo vecumā no 8 līdz apmēram 11 gadiem bērniem ir ārkārtīgi laba fantāzija.
Mazliet vecāki bērni jau sāk zīmējumam domāt līdzi, vai tā drīkst vai nedrīkst. Tieši tāpēc šis periods ir ārkārtīgi labvēlīgs, lai bērni varētu veikt uzdevumu tieši tā, kā plānots - brīvi un radoši turpināt J. Jaunsudrabiņa stilu,” stāsta I. Kupča-Ziemele. “Šogad šo uzdevumu es izstrādāju attālināti un tas izvērtās ļoti veiksmīgi priekš audzēkņiem. Z. Zinģīša darbā bija izteikti jūtama dažādu etnogrāfiski tēmu un vietu noskaņa. Tieši tāpēc uz konkursa “Mantojums” plakāta nokļuva šī audzēkņa zīmējums - jo arī konkursa galvenais uzdevums ir pētīt etnogrāfiju un mūsu senču lietas.”
“Mani darbs ļoti aizkustināja ar oriģināli svaigo pieeju,” par Z. Zinģīša zīmējumu saka Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja, Asoc. prof., Dr.art Inese Sirica. Tiekoties ar Zemgu Zinģīti un Ilzi Kupču – Ziemeli, Inese Sirica abiem Ogres Mūzikas un mākslas skolas pārstāvjiem Latvijas Mākslas akadēmijas vārdā uzdāvināja trīs Latvijas mākslas vēstures sējumus, kā arī savu otējumu grāmatu, kurā ir publicēts plakātā redzamais Jāņa Jaunsudrabiņa zīmējums.
Atzinīgi izsakās arī OMMS direktors Atvars Lakstīgala: “Ļoti priecājos un esmu pagodināts, ka mūsu audzēkņa veikums ir aizkustinājis Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļas vadītāju. Zemgus ir ļoti talantīgs mūsu skolas audzēknis un es esmu gandarīts, ka viņa veikums ir ticis pamanīts. Esmu pārliecināts, ka šis dāvinājums iedvesmos gan Zemgu, gan viņa skolotāju Ilzi. Paldies Latvijas Nacionālajam kultūras centram, ka mūs pamanīja un sirsnīgs paldies Inesei Siricai, ka mūs novērtēja!”
Informāciju sagatavoja Ogres Mūzikas un mākslas skola