Informāciju sagatavoja Diāna Liepiņa, OMMS kultūras pasākumu organizatore
Ogres Mūzikas un mākslas skola (OMMS) laipni aicina apmeklēt mākslas jomas audzēkņu 2020./2021. mācību gada otrā pusgada mākslas darbu izstādi. Varēsiet aplūkot gan klātienē, gan attālinātajā mācību procesā tapušus darbus.
Izstāde skatāma Brīvības ielā 11, OMMS izstāžu zālē līdz 7. janvārim katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 19.00 (23., 30. decembrī darba laiks no plkst. 10.00-17.00).
