Ceturtdiena, 09.10.2025 23:11
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:11
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 16. decembris, 2021 17:17

OMMS audzēkņu 2020./2021. mācību gada otrā pusgada darbu izstāde

OMMS audzēkņu 2020./2021. mācību gada otrā pusgada darbu izstāde
Ceturtdiena, 16. decembris, 2021 17:17

OMMS audzēkņu 2020./2021. mācību gada otrā pusgada darbu izstāde

Ogres Mūzikas un mākslas skola (OMMS) laipni aicina apmeklēt mākslas jomas audzēkņu 2020./2021. mācību gada otrā pusgada mākslas darbu izstādi. Varēsiet aplūkot gan klātienē, gan attālinātajā mācību procesā tapušus darbus.

Izstāde skatāma Brīvības ielā 11, OMMS izstāžu zālē līdz 7. janvārim katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 19.00 (23., 30. decembrī darba laiks no plkst. 10.00-17.00).

Informāciju sagatavoja Diāna Liepiņa, OMMS kultūras pasākumu organizatore

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?