Starptautiskajā bērnu mākslas konkursā “Mini restART 2021” atzinību par izcilu darbu mākslas izstādē “Givemewingsfor a roud” ieguvušas Dārta Ambulte, Megija Grīna, Viktorija Valdmane, Patrīcija Liepiņa, Marta Barlo, Anda Piteronoka un Līva Matule.
Savukārt, Taivānas izsludinātajā konkursā “The 52th World School Children’s Art Exhibition” atzinību par spilgtiem un radošiem mākslas darbiem ieguva Karla Luīze Skujiņa, Viktorija Valdmane, Alma Jakobsone, Alekss Lasis un Tīna Pudule. Īpašs prieks ir par 3. vietu Latvijas mākslas un dizaina skolu audzēkņu radošo projektu konkursā „MANTOJUMS”, kuru dala Agate Bičkovska, Marta Alise Jakovļeva un Marta Barlo.
Par piedalīšanos konkursā pateicās Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors Atvars Lakstīgala un direktora vietniece mākslas jomā Ieva Lāce, audzēkņiem novēlot izturību un daudz radošu darbu turpmāk. Ogres Mūzikas un mākslas skola izsaka lielu paldies mākslas jomas skolotājām, kuras vadīja audzēkņu darbus konkursos - Elīnei Bukai, Ilzei Kupčai-Ziemelei, Žanetei Žvīgurei un Mārai Mārtiņjānei-Kašei.
Informāciju sagatavoja Diāna Liepiņa, OMMS kultūras pasākumu organizatore