Šogad attālināti norisinājās Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss "WIND STARS 2022", kuru organizēja Mārupes Mūzikas un mākslas skola, biedrība "MMMS AB" un mūzikas skolu asociācija "CON ANIMA" . Žūrija bija no dažādām valstīm - no Igaunijas, Lietuvas, Kirgizstānas, Vācijas, Serbijas, Izraēlas, Polijas, Ķīnas, Beļģijas, Ungārijas, Uzbekistānas, Japānas, Itālijas, Slovākijas, Grieķijas, Mongolijas, Ukrainas, Vjetnamas, Gruzijas un Latvijas. Žūrija dalībniekus vērtēja dažādās instrumenta grupās un dažādos sastāva ansambļos un orķestros.
OMMS sirsnīgi sveic laureātu, viņa skolotāju un vecākus, un novēl arī turpmākus sasniegumus muzikālos konkursos!
Informāciju sagatavoja Diāna Liepiņa, OMMS kultūras pasākumu organizatore