Trešdiena, 4. maijs, 2022 07:30

OMMS sveic konkursa "DZIESMU RAKSTI 2022" laureāti Elzu Lulli
Starp Jauno vokālistu konkursa "DZIESMU RAKSTI 2022" laureātiem ir arī Ogres Mūzikas un mākslas skolas (OMMS) 1. kora klases audzēkne Elza Lulle, kura ieguvusi 2. vietu (sk. Gunita Bičule, kcm. Gunta Trasune).

Jelgavas Mūzikas vidusskolas rīkotā konkursa mērķis ir veicināt audzēkņu interesi par akadēmisko solo dziedāšanu, sekmēt audzēkņu solo dziedāšanas profesionālo izaugsmi un veidot izglītības iestāžu un audzēkņu savstarpēju komunikācijas un pieredzes apmaiņu.

Ogres Mūzikas un mākslas skola sirsnīgi sveic Elzu, viņas vecākus un skolotāju Gunitu Bičuli, un novēl arī turpmākus sasniegumus gan mācībās, gan dažādos konkursos!

Informāciju sagatavoja Diāna Liepiņa, Ogres Mūzikas un mākslas skolas kultūras pasākumu organizatore 

