Sveiciens skatāms video platformā Youtube un ONKC
Facebook kontā: https://www.facebook.com/OgresKulturasCentrs
Vokālas studijas vadītāja Ilze Miezere atklāj, ka šoreiz dziesmas mācīšanās un priekšnesuma tapšanas process ritējis visai netradicionālos apstākļos – pļavā aiz Ogres novada Kultūras centra. “Lai gan mazo vokālistu mammas bija klāt gan mācoties dziesmu, gan arī rūpējās par to, lai dziedātāji būtu sapucēti un gatavi filmēties, mēs ceram, ka šis sveiciens svētkos būs patīkams pārsteigums un sildīs sirdi ikvienai māmiņai, ” piebilst Ilze.
Sveiciena tapšanā piedalījās: bērnu vokālās studijas jaunākie dalībnieki, priekšnesumu veidoja Ilze Miezere un Ināra Arbidāne, skaņu nodrošināja Sandis Grauzs, savukārt par video
un montāžu rūpējās Ansis Imaks.