Svētdiena, 9. maijs, 2021 11:01

ONKC bērnu vokālā studija SVILPASTES sveic Māmiņdienā

ONKC bērnu vokālā studija SVILPASTES sveic Māmiņdienā
Svētdiena, 9. maijs, 2021 11:01

ONKC bērnu vokālā studija SVILPASTES sveic Māmiņdienā

Ogres novada Kultūras centra bērnu vokālā studija SVILPASTES ar videoklipu latviešu tautas dziesmai VIENA PATI MAGONĪTE sveic visas māmiņas svētkos.Dziesmas klipa filmēšanai šoreiz izvēlēts Špakovska parks Ogrē, kurā bērnu vokālās studijas SVILPASTES paši mazākie dalībnieki priecājas par plaukstošo pavasari un velta sirsnīgupriekšnesumu māmiņām.

Sveiciens skatāms video platformā Youtube un ONKC
Facebook kontā: https://www.facebook.com/OgresKulturasCentrs


Vokālas studijas vadītāja Ilze Miezere atklāj, ka šoreiz dziesmas mācīšanās un priekšnesuma tapšanas process ritējis visai netradicionālos apstākļos – pļavā aiz Ogres novada Kultūras centra. “Lai gan mazo vokālistu mammas bija klāt gan mācoties dziesmu, gan arī rūpējās par to, lai dziedātāji būtu sapucēti un gatavi filmēties, mēs ceram, ka šis sveiciens svētkos būs patīkams pārsteigums un sildīs sirdi ikvienai māmiņai, ” piebilst Ilze.


Sveiciena tapšanā piedalījās: bērnu vokālās studijas jaunākie dalībnieki, priekšnesumu veidoja Ilze Miezere un Ināra Arbidāne, skaņu nodrošināja Sandis Grauzs, savukārt par video
un montāžu rūpējās Ansis Imaks.

