Jau no 17. septembra Ogres novada Kultūras centrā ( ONKC) apmeklētājiem būs iespēja ielūkoties raidījuma DZĪVĀ SKAUVE OGRĒ 2 filmēšanas aizkulisēs, baudīt aizraujošas sarunas un muzikālus priekšnesumus.
Savukārt 30. septembrī uz Ogres novada Kultūras centra Lielās zāles skatuves izskanēs Raimonda Paula un Latvijas Radio bigbenda kopdarbs, koncertprogramma DIENVIDU AKVAREĻI, kuru paspilgtinās vokālisti Daumants Kalniņš un Ance Krauze.
Šosezon, ar vairākiem koncertiem plānots iedzīvināt jaunu kultūrvietu– bijušo sanatoriju OGRE. Pirmais koncerts sanatorijas telpās norisināsies 14. oktobrī, kad Anša Cīruļa gleznojumiem rotāto zāli, piepildīs Raimonda Tigula, Filipa Glāsa un Arvo Pērta mūzika LNSO stīgu kvarteta izpildījumā.
Tāpat oktobra sākumā,aizraujošu vakaru Kultūras centra Deju zālē aicinās baudīt VALDIS MELDERIS ar stāvizrādi KAD SĀKSIES ĪSTĀ DZĪVE, jeb SEPTIŅI CEĻI UN ATGRIEŠANĀS NULLES PUNKTĀ.
Vēl šoruden, ar komēdiju MĒS JŪS MĪLAM,Ogrē viesosies Ralfs Eilands un Kaspars Breidaks, opermūzikas cienītājus priecēs izcilās operdīvas Sonoras Vaices veidotais operas viencēlienu CILVĒKA BALSS. TELEFONS, savukārt teātra mīļus uz izrādi LABIE CILVĒKI aicinās Valmieras Drāmas teātra aktieri.
Biļetes uz koncertiem un izrādēm var iegādātie BIĻEŠU PARADĪZES tīkla kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv.
Vairāk informācijas par šiem un citiem Ogres novada Kultūras centrā notiekošajiem pasākumiem mājas lapā www.okultura.lv.