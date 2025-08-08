Piektdiena, 08.08.2025 14:36
Mudīte, Vladislava, Vladislavs
Piektdiena, 08.08.2025 14:36
Mudīte, Vladislava, Vladislavs
Ceturtdiena, 7. augusts, 2025 17:01

Operetes zvaigznes un džeza burvība Ikšķilē

ogresnovads.lv
Operetes zvaigznes un džeza burvība Ikšķilē
Publicitātes foto
Ceturtdiena, 7. augusts, 2025 17:01

Operetes zvaigznes un džeza burvība Ikšķilē

ogresnovads.lv

No 10. līdz 16. augustam Ikšķilē norisināsies Starptautiskais Operetes festivāls – spilgts notikums, kurā satiekas klasiskās operetes elegance, džeza brīvība un jaunā talantu paaudze. Festivāls piedāvā trīs dažādus koncertus, katrs ar savu noskaņu un muzikālo stāstu.

Īpašais viesis – Peter Sarik Trio no Ungārijas, viens no vadošajiem džeza ansambļiem Eiropā un divkārtējs Ungārijas Grammy balvas ieguvējs, uzstāsies festivāla otrajā dienā. Savukārt kulminācija būs grandiozais GALĀ koncerts ar māksliniekiem no četrām valstīm un simfonisko orķestri.

Festivāla programma

Svētdien, 10. augustā, plkst. 16.00
Ikšķiles Sv. Meinarda evaņģēliski luteriskā baznīca
Festivāla prelūdija – koncerts bez ieejas maksas
Jaunie mūziķi piedāvā muzikālu ieskatu nākotnē – talanti, kas iedvesmo.

Bezmaksas biļetes uz koncertu ir izņemtas – vietu vairs nav.

Piektdien, 15. augustā
Ikšķiles Tautas nams, Centra laukums 2
Ierašanās no plkst. 19.00 – Cafe Musical ar ģitāristu Dāvidu Kalniņu un degustāciju
Plkst. 20.00 – Džeza transformācijas
Peter Sarik Džeza Trio (Ungārija)
Programmā: Johans Sebastians Bahs, Bela Bartoks, Johanes Brāmss, Ludvigs van Bēthovens, Peter Sarik, Imre Kālmāns un citi. Klasika satik džeza improvizāciju, radot aizraujošu muzikālo pieredzi.

Sestdien, 16. augustā
Ikšķiles brīvdabas estrāde
Ieeja no plkst. 18.00 – Cafe Musical, muzicē jaunie mūziķi
Plkst. 20.00 – GALĀ koncerts un Valšu vakars

Piedalās:

  • Budapeštas Valsts Operetes teātra (Ungārija) solisti

  • Kauņas Valsts Muzikālā teātra (Lietuva) solisti

  • Cīrihes Operteātra (Šveice) solisti

  • Latvijas Operetes teātra solisti

  • Dejotāji un simfoniskais orķestris

  • Diriģents Atvars Lakstīgala

Plkst. 23.00 – Valšu vakars
Ikviens aicināts dejot zem zvaigžņotām debesīm, noslēdzot festivālu ar elegantu romantiku.

Biļetes pieejamas “Biļešu Paradīze” kasēs un tiešsaistē.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.