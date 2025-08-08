Operetes zvaigznes un džeza burvība Ikšķilē

Īpašais viesis – Peter Sarik Trio no Ungārijas, viens no vadošajiem džeza ansambļiem Eiropā un divkārtējs Ungārijas Grammy balvas ieguvējs, uzstāsies festivāla otrajā dienā. Savukārt kulminācija būs grandiozais GALĀ koncerts ar māksliniekiem no četrām valstīm un simfonisko orķestri.
Festivāla programma
Svētdien, 10. augustā, plkst. 16.00
Ikšķiles Sv. Meinarda evaņģēliski luteriskā baznīca
Festivāla prelūdija – koncerts bez ieejas maksas
Jaunie mūziķi piedāvā muzikālu ieskatu nākotnē – talanti, kas iedvesmo.
Bezmaksas biļetes uz koncertu ir izņemtas – vietu vairs nav.
Piektdien, 15. augustā
Ikšķiles Tautas nams, Centra laukums 2
Ierašanās no plkst. 19.00 – Cafe Musical ar ģitāristu Dāvidu Kalniņu un degustāciju
Plkst. 20.00 – Džeza transformācijas
Peter Sarik Džeza Trio (Ungārija)
Programmā: Johans Sebastians Bahs, Bela Bartoks, Johanes Brāmss, Ludvigs van Bēthovens, Peter Sarik, Imre Kālmāns un citi. Klasika satik džeza improvizāciju, radot aizraujošu muzikālo pieredzi.
Sestdien, 16. augustā
Ikšķiles brīvdabas estrāde
Ieeja no plkst. 18.00 – Cafe Musical, muzicē jaunie mūziķi
Plkst. 20.00 – GALĀ koncerts un Valšu vakars
Piedalās:
-
Budapeštas Valsts Operetes teātra (Ungārija) solisti
-
Kauņas Valsts Muzikālā teātra (Lietuva) solisti
-
Cīrihes Operteātra (Šveice) solisti
-
Latvijas Operetes teātra solisti
-
Dejotāji un simfoniskais orķestris
-
Diriģents Atvars Lakstīgala
Plkst. 23.00 – Valšu vakars
Ikviens aicināts dejot zem zvaigžņotām debesīm, noslēdzot festivālu ar elegantu romantiku.
Biļetes pieejamas “Biļešu Paradīze” kasēs un tiešsaistē.