KAS TEV JĀZINA?
-Orientēšanās spēlē varēs piedalīties individuāli vai komandā, ievērojot visus aktuālos drošības noteikumus.
-Orientēšanās spēles uzdevumu izdrukāšana NAV obligāta.
-Orientēšanās spēle NAV uz laiku – to var veikt kaut vai vairāku dienu laikā, pārvietojoties ar kājām, velosipēdu vai auto.
-Spēles darbības zona: Jumpravas pagasts un Dzelmju ciems. Spēli var sākt jebkurā jums ērtajā laikā un vietā!
Dodoties uz punktiem, pārliecinies, ka Tava viedierīce vai digitālais fotoaparāts ir uzlādēti vai parūpējies par ārējo bateriju!
NEPIECIEŠAMS:
-Laikapstākļiem piemērots apģērbs;
-Viedierīce ar fotografēšanas funkciju vai digitālais fotoaparāts ar iespēju digitalizēt bildes;
-Papīra lapa un pildspalva vai viedierīce, kur pierakstīt uzdevumu atbildes.
KAS TEV JĀDARA?
Lai piedalītos orientēšanās spēlē, 28. maijā no 12.00 meklē orientēšanās spēli Jumpravas kultūras nama facebook kontā vai www.manajumprava.lv, lejuplādē viedierīcē un/vai izdrukā uzdevumus!
Kārtīgi izpēti spēles uzdevumus un dodies piedzīvojumā!
Orientēties vari jebkurā sev vēlamajā laikā, BET, lai piedalītos izlozē un saņemtu kādu veicināšanas balvu, atbildes uz uzdevumiem nepieciešams atsūtīt uz e-pastu līdz 6.jūnija 21.00!
Tiekamies netiekoties, tiekamies orientējoties!
Spēli organizē LdNKC Jumpravas kultūras nams