Pirmdiena, 25. aprīlis, 2022 11:20

OT audzēkņi piedalās konkursā "SkillsLatvia 2022" - atved mājās 2 zelta, 2 sudraba medaļas

OT
Pirmdiena, 25. aprīlis, 2022 11:20

OT

Laikā No 21. līdz 23. aprīlim izstāžu hallē Ķīpsala norisinājās nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss "SkillsLatvia 2022", kurā no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm piedalījās vairāk nekā 130 dalībnieki 22 dažādos prasmju konkursos Konkurss ar moto "Uzvar darītājs!" jau piekto reizi atklāja labākos jaunos profesionālos talantus Latvijā!

"SkillsLatvia" ir ikgadējs nacionāla līmeņa profesionālās meistarības konkurss profesionālās izglītības audzēkņiem. Tajā jaunie profesionāļi demonstrē savu prasmju izcilību, savstarpēji sacenšoties par medaļām un iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajos meistarības konkursos "EuroSkills" un "WorldSkills"

Ogres tehnikumu (OT) konkursā pārstāvēja 7 jaunieši 7 dažādu profesionālo prasmju konkursos:

-Grafikas dizains – Jānis Valters Gaigals

-Mēbeļu izgatavošana – Endijs Burkovskis

-Restorānu serviss- Matīss Arnolds Paupe

-Skatlogu dizains un noformēšana – Anna Saprikina

-Datortīklu administrēšana -Edgars Purmalis

-Ēdienu gatavošana – Jekaterina Jepifanova

-Smago spēkratu remonts un apkope – Andis Stepanovs

Dalībnieki divu dienu laikā demonstrēja savas prasmes, veicot nozares ekspertu sastādītus darba uzdevumus.

Konkursā zelta kaluma medaļu ieguva Andis Stepanovs Smago spēkratu remonts un apkope (skolotājs Andris Tilaks) Kā atzina žūrija, Andis konkursā uzvarēja, jo labi paveica praktiskos uzdevumus. Andim vēl teicamā līmenī jāapgūst angļu valoda, un tad jau augstākās raudzes meistara gods arī nav aiz kalniem.

Otru zelta medaļu ieguva Anna Saprikina Skatlogu dizains (skolotāja Velga Kaļeiņikova). Jau darba procesā Anna parādīja sevi kā ļoti apzinīgu, zinošu un radošu kononkursanti! Annas veikumu novērtēja arī IKEA speciālisti un pasniedza viņai speciālu balvu.

Sudraba medaļa ēdināšanas pakalpojumu jomā Ogres tehnikuma audzēknei Jekaterinai Jepifanovai. Jekatrerinas prasme gatavot un gatavot konditorejas izstrādājumus ir apbrīnojama! Jekaterinas gatavotais ēdiens skatītāju degustācijas laikā tika novērtēts kā visgaršīgākais.

Otru sudraba medaļu ieguva Jānis Valters Gaigals Grafikas dizains (skolotājas Dace Runča un Linda Gobeta), kurš gan konkursa laikā, gan ārpus konkursa parādīja sevi kā apbrīnojami mierīgu, nosvērtu un apņēmības pilnu jaunieti. Jānim bija tas gods konkursa atklāšanā lasīt konkursantu zvērestu.

Lai arī godalgotas vietas netika katram Ogres tehnikuma konkursantam, no sirds lepojamies arī ar Edgaru Purmali Datortīklu administrēšana (skolotājs Viktors Ceiruls), Restorānu serviss- Matīsu Arnoldu Paupi Restorānu serviss (skolotāja Lilita Meldere) un Endiju Burkovski Mēbeļu izgatavošana (skolotājs Mārtiņš Slaguns).

Konkursa laikā Ogres tehnikuma jaunieši arī paraugdemonstrējumu stendā kopā ar pedagogiem un karjeras konsultantiem prezentēja tehnikumu un ikvienam interesentam deva iespēju izmēģināt darbu uz meža mašīnu simulatora, darboties ar lodāmuru un atrast sevi mākslā! Kopumā – izmēģināt nākotnes prasmes.

Ogres tehnikums ir izcila vietā izvēlētās profesijas apguvei augstā līmenī – to pierāda mūsu konkursanti, viņu pedagogi! Uzvar darītājs!

Fotogalerija šeit:

Informāciju sagatavoja Ogres Tehnikums (OT)

