Pasākumā tirdzniecības centrā Domina Shopping šonedēļ pulcējās skolēni no 9 dažādām valstīm, tostarp arī Latvijas skolēnu mācību uzņēmumi. Starp godalgotajiem uzņēmumiem ir Ogres tehnikuma skolēnu mācību uzņēmums "Vision Belt", kas saņēma Simpātiju balvu no Balcia Insurance SE un balvu - Inovatīvākais produkts. Savukārt Madonas Valsts ģimnāzijas skolēni ar uzņēmumu "Levo&Cura", kas radījuši alergēnus nesaturošu zobu pulveri, saņēma balvu kategorijā Labākais tirdzniecības stends.
Igauņu jauniešu gatavots upeņu kečups, unikālas sveces no Somijas, Daugavpilī tapušas modernas kaķu mājiņas, Nīderlandē izgudrots mitruma mērītājs augiem – tie ir tikai daži no vairākiem desmitiem skolēnu radītiem produktiem, kas bija skatāmi starptautiskā skolēnu mācību uzņēmumu festivāla Cits Bazārs ietvaros.
“Starptautiskais skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) festivāls ir spilgts apliecinājums jauniešu radošumam, drosmei un neatlaidībai. Tie ir patiesi uzņēmības svētki, kuros ar savu veikumu dalās ne tikai Latvijas, bet vēl vairāku Eiropas valstu pusaudži. Piedāvātās idejas mēdz būt ļoti asprātīgas, tādēļ man ir patiess prieks par ikvienu, kurš pēc SMU programmas noslēguma turpina nodarboties ar savu projektu un attīsta pirmo biznesu,” uzsver Jānis Krievāns, Junior Achievement Latvia vadītājs.
Starptautiskā skolēnu mācību uzņēmumu festivāla International Student Company Festival pasākumā Cits Bazārs piedalījās jaunieši no deviņām Eiropas valstīm – Igaunijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Austrijas, Šveices, Beļģijas, Nīderlandes un Maltas.
Latviju tirdziņā pārstāvēja vairāki skolēnu mācību uzņēmumi. Ogres tehnikuma skolēnu uzņēmums Vision Belt piedāvā jostu ar sensoru vājredzīgiem cilvēkiem, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolēnu mācību uzņēmums HOOL piedāvā dabai draudzīgu produktu - niedru salmiņus, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas SME ThreeCube – ar trīsdimensiju printeri drukātas figūras, bet Rīgas 64. vidusskolas SME The Bottle – ilgtspējīgas un elegantas pudeles ikdienas lietošanai.
Rīgas Kultūru vidusskolas skolēnu mācību uzņēmums SetupLV piedāvā pakalpojumu –individuālas datora vietas ierīkošanu, datora sakomplektēšanu un visu vadu noslēpšanu, bet Madonas Valsts ģimnāzijas SMU Levo&Cura – alergēnus nesaturošu, viegli izmantojamu zobu kopšanas pulveri.
Vairāki Latvijas skolēnu mācību uzņēmumi ir pievērsušies dzīvnieku labsajūtai. Tā Daugavpils tehnoloģiju vidusskolas skolēnu mācību uzņēmums LPH (Lovely Pet’s Houses) piedāvā neparastas, ērtas un modernas mājdzīvnieku mājiņas ar inovatīvu dizainu, bet Madonas Valsts ģimnāzijas un Lubānas vidusskola SMU Layer Buddy – no džinsu auduma veidotas rotaļlietas suņiem.
Pasākuma laikā skolēnu veikumu izvērtēja īpaši izveidota biznesa profesionāļu un akadēmisko spēku žūrija, kas izvēlējās labākos kategorijās Inovatīva biznesa ideja, Sociāli atbildīgs bizness, Labākā pārdošanas komanda, Labākais stends, Labākā video reklāma un 2022. gada labākais SMU. Festivāla galveno uzvarētāju, kas tika atzīts par 2022. gada labāko SMU, noteica pēc lielākā visās kategorijās saņemto punktu skaita. Balvu - 2022.gada labākais Skolēnu mācību uzņēmums saņēma Igaunijas skolēnu SMU Drycycle.
Vērtētāju vidū bija Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK), Balcia insurance SE, Swedbank Latvia, RISEBA, RTU Riga Business School, Domina Shopping, Altum, Printful, Banku augstskolas pārstāvji un JA Latvia programmu absolventi.
Festivālu Rīgā jau 12. gadu organizē lielākā Latvijas izglītības organizācija Junior Achievement Latvia (JA Latvia).
Informāciju sagatavoja izglītības organizācija Junior Achievement Latvia