Šajās Lieldienās Rīgas kamerkoris "Ave Sol" un tā mākslinieciskais vadītājs Andris Veismanis turpina ikgadējo tradīciju atskaņot Lieldienu koncertu kādā no Rīgas dievnamiem, un šogad tā būs viena no Rīgas skaistākajām baznīcām – Rīgas Doms.
Lieldienas ir nozīmīgi kristiešu svētki, kad piemin Kristus augšāmcelšanos pēc krustā sišanas. Lieldienu liturģiskā krāsa ir baltā, kas simbolizē gaismu, skaidrību un prieku – tā ir līksmības diena. Atbilstoši šai noskaņai, Rīgas kamerkoris "Ave Sol" piedāvās konceptuāli pārdomātu koncertprogrammu "Augšāmcelšanās". "Koncerta programmas skaņdarbus var aprakstīt divos vārdos – muzikālā pacilātība. Darbi sakņojas reliģiskos rakstos un aptver dažādu tēmu loku, kā, piemēram, Pētera Vaska eksistenciālā "Dona Nobis Pacem" vai Arvo Perta Jēzus ģenealoģiskais aplis (koks) – "Which Was The Son". Bija liels prieks iekļaut programmā tik dažādos, bet grodos latviešu komponistu sakrālos darbus, kas Rīgas Doma baznīcā skan īpaši piepildīti," par koncerta programmu stāsta diriģents Andris Veismanis.
Koncertā pie Rīgas Doma ērģelēm sēdīsies izcilais mākslinieks un ērģelnieks Aigars Reinis. Nozīmīgākās solo partijas tiks uzticētas Rīgas kamerkora "Ave Sol" vadošajiem solistiem. Diriģenti – mākslinieciskais vadītājs Andris Veismanis un Jurģis Cābulis.