Ogres Valsts ģimnāzija (OVĢ) aicina 6.klašu skolēnus un vecākus uz tiešsaistes iepazīšanās sarunu ar skolas vadības komandu, lai pastāstītu par:

- Ogres Valsts ģimnāzijas piedāvājumu pamatskolas posmam 7.-9. klase;

- Uzņemšanas kārtību un iestājpārbaudījumu norisi OVĢ;

- Ārpusstundu piedāvājumu;

- Priekšrocībām, izvēloties uzsākt mācības Ogres Valsts ģimnāzijā. 

Saruna plānota 26. un 28.aprīlī plkst. 18.00. Lai pieteiktos to apmeklēt, aicinām reģistrēties šeit: , kur pēc pieteikumu apstrādes saņemsiet piekļuves saiti. Reģistrēšanās līdz 23.aprīļa plkst. 17.00

Vairāk par uzņemšanu un programmām meklējiet šeit: 

Ja vēlaties saņemt vēl citus jaunumus par uzņemšanu, aicinām pierakstīties šeit: 

Ja pēc tikšanās radīsies vēl kādi papildu jautājumi, aicinām sazināties ar direktori Innu Zeņkeviču katru darba dienu no plkst. 09.00 – 12.00 zvanot 65035690 vai rakstot

Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzija

