- Ogres Valsts ģimnāzijas piedāvājumu pamatskolas posmam 7.-9. klase;
- Uzņemšanas kārtību un iestājpārbaudījumu norisi OVĢ;
- Ārpusstundu piedāvājumu;
- Priekšrocībām, izvēloties uzsākt mācības Ogres Valsts ģimnāzijā.
Saruna plānota 26. un 28.aprīlī plkst. 18.00. Lai pieteiktos to apmeklēt, aicinām reģistrēties šeit: , kur pēc pieteikumu apstrādes saņemsiet piekļuves saiti. Reģistrēšanās līdz 23.aprīļa plkst. 17.00
Vairāk par uzņemšanu un programmām meklējiet šeit:
Ja vēlaties saņemt vēl citus jaunumus par uzņemšanu, aicinām pierakstīties šeit:
Ja pēc tikšanās radīsies vēl kādi papildu jautājumi, aicinām sazināties ar direktori Innu Zeņkeviču katru darba dienu no plkst. 09.00 – 12.00 zvanot 65035690 vai rakstot
Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzija