15.maijā ar multimediālu gaismas instalāciju projektu Ogres Valsts ģimnāzija atklāja akciju "Ienāc izglītības gaismā", aicinot arī citas Latvijas skolas jau šajā nedēļas nogalē atstāt skolas logos iedegtas gaismas.

Kustības mērķis ir plašākai sabiedrībai atgādināt, ka, neskatoties uz ieilgušo attālināto mācību procesu, skolas turpina savu darbu. Kā stāsta idejas autors, režisors un mūzikas skolotājs Kristaps Kiršteins: "Projekts "Ienāc izglītības gaismā" sākotnēji tika radīts kā skolas atvērto durvju pasākums, taču epidemioloģiskās situācijas ēnā bijām spiesti domāt citu risinājumu, jo aicināt interesentus doties ekskursijā pa skolas teritoriju plašākai sabiedrībai tika liegts – pulcēšanās ierobežojumu dēļ.

Pandēmijai ir savi ieguvumi, bet tikpat daudz ēnas puses, tāpēc nolēmām savu pieredzi pārvērst akcijā. Gana daudz esam strādājuši katrs no savām mājām – skolēni, skolotāji un vecāki, bet gaismu iedegšana skolas ēkā jeb sirdī var kļūt par simbolisku atgādinājumu – tā turpina pukstēt."

"Šobrīd izglītības procesā ir iesaistīti ne vien jaunieši un skolotāji, bet arī vecāki, vecvecāki, aizbildņi un pat darba devēji. Lai arī šis jautājums skar tik plašu sabiedrību, saliedētības vietā nereti izjūtam šķelšanos – vecāku dusmas uz skolotājiem un sistēmu, skolotāju bezpalīdzību situācijās, kad bērna emocionālais stāvoklis un veselība ir krietni pasliktinājušies, - un tā varētu turpināt. Tāpēc gribējām radīt ko gaišu un emocionāli pacilājošu un ceram, ka citas skolas mūsu aicinājumam pievienosies," papildina Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča.

Veiksmīgai akcijas norisei, aicinām arī citas Latvijas skolas jau šajā nedēļas nogalē no 22.- 23. maijam atstāt savas skolas logos degam gaismas un šo notikumu dokumentēt, izmantojot tēmturi #ienācizglītībasgaismā.
Video no Ogres Valsts ģimnāzijas akcijas šeit: 
Audio gids šeit: 


Idejas tapšanu palīdz realizēt Ogres Novada pašvaldība un Eiropas Savienības programma "Erasmus+", kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā.

Papildu informācija: Kristaps Kiršteins; T:29571713

Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzija

