OVĢ aicina uz pieredzes apmaiņas pēcpusdienu "Aud[Z]ināšana"

OVĢ aicina uz pieredzes apmaiņas pēcpusdienu "Aud[Z]ināšana"
OVĢ aicina uz pieredzes apmaiņas pēcpusdienu "Aud[Z]ināšana"

Kopš pandēmijas sākuma pagājis vairāk kā gads, un paralēli skolotāju pūliņiem radīt vai pielāgot mācību saturu darbam attālināti, arī audzināšanas joma piedzīvo izmaiņas.Kā varam veicināt skolēna personības attīstību un sasniegt savu audzināšanas mērķi, ja viss process notiek digitāli? Vai apzināties, ka audzināšanas darbu vairs neveic tikai audzinātājs, bet arī katrs priekšmeta skolotājs? Vai sabiedrība un dažādas organizācijas var palīdzēt pietuvoties audzināšanas sasniedzamajam rezultātam?


Aicinām Valsts ģimnāziju un vidusskolu direktoru vietniekus audzināšanas darbā un klases audzinātājus piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumā 2021.gada 6.maijā (Zoom tiešsaistē), kur dalīsimies ar zināšanām par audzināšanu, šoreiz fokusējoties uz dažādu projektu integrēšanu mācību procesā, lai sasniegtu audzināšanā izvirzītos mērķus.

Pēcpusdienas mērķis: Iepazīties ar šobrīd aktuāliem projektiem, kas tiek īstenoti izglītības iestādēs, veicinot audzināšanas mērķu sasniegšanu.

Pēcpusdienas sasniedzamais rezultāts: Vienotā dokumentā apkopota informācija par šobrīd skolās īstenotajiem projektiem, sniedzot atgriezenisko saiti, kā to īstenošana palīdz un sekmē audzināšanas mērķu sasniegšanu.

Pieteikšanās šeit: 



Darba kārtība
12.45-13.00 Reģistrēšanās tiešsaistes semināram
13.00-13.10 Pasākuma atklāšana – Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča
13.10 – 13.30 Skola 2030 vecākā eksperte Rasa Dirvēna "Audzināšanas sasniedzamais rezultāts"
13.30 – 14.00 Projektu "MOT", "PuMPuRS" un "Latvijas skolas soma" integrēšana audzināšanas darbā – ieguvumi, izaicinājumi, pieredze
- Maija Vilnīte Ogres Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, MOT programmas koordinatore, trenere
- Svetlana Sermule Ogres Valsts ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja, projekta "PuMPuRS" koordinatore
14.00 – 14.20 – "Iespējamās misijas" projekts "Dzīvei gatavs" vadītāja Lāsma Mencendorfa
14.20 – 14.40 – Sociālā projekta "Neklusē" vadītāja Marika Andžāne
14.40 – 14.50 Pauze
14.50 – 15.30 Grupu darbs/pieredzes apmaiņa
15.30 – 15.40 Noslēgums

Svarīgi! Vietu skaits pasākumā ir ierobežots, tāpēc aicinām no katras skolas piedalīties ne vairāk kā 3 dalībniekus, iespēju dodot tiem kolēģiem, kuri ir gatavi dalīties pieredzē par dažādu projektu un programmu izmantošanu audzināšanas mērķu sasniegšanā. Aicinām iepriekš sagatavot informāciju par projektiem, kas tiek izmantoti jūsu skolā.

Papildu informācija:Anete Ezeriete, 29940406



Informāciju sagatavoja Ogres Valsts ģimnāzija (OVĢ)

