“Audzināšanas un mācību procesa vienotas pieejas pamatprincipi mūsdienu izglītības iestādē” 6 akadēmiskās stundas, (dalībnieki saņem apliecības).
Tēmas:
- Audzināšana kā integrēta izglītības procesa daļa izglītības iestādē, īstenojot izglītības programmu;
- Audzināšanas vadlīnijas izglītības procesā un katrā mācību stundā (MK noteikumi Nr. 480);
- Dažādu pieeju īstenošana audzināšanā – kultūras un tradīciju pārmantošanas pieeja, rakstura izglītības pieeja, ieradumu veidošanas pieeja. Pilsoniskās audzināšanas struktūrmodelis Latvijā, tradicionālā un aktīvā pilsoniskuma pieeja.
- Pedagogam nepieciešamās prasmes, īstenojot sadarbību un līdzdalību izglītības procesā, pieņemot šī brīža dzīves izaicinājumus.
Lektore: Andžela Sokolova, Mūžizglītības un kultūras institūta "Vitae" padomes locekle, Mārupes VĢ direktora vietniece
