Otrdiena, 12. oktobris, 2021 11:00

OVĢ izsludina pieteikšanos profesionālās pilnveides kursiem audzināšanas jomā

Ogres Valsts ģimnāzija (OVĢ) izsludina pieteikšanos profesionālās pilnveides kursiem audzināšanas jomā 27.oktobrī un 10.novembrī no plkst. 15.00 - 18.00 tiešsaistē - Zoom platformā.

Audzināšanas un mācību procesa vienotas pieejas pamatprincipi mūsdienu izglītības iestādē” 6 akadēmiskās stundas, (dalībnieki saņem apliecības). 

Tēmas:

  1. Audzināšana kā integrēta izglītības procesa daļa izglītības iestādē, īstenojot izglītības programmu;
  2. Audzināšanas vadlīnijas izglītības procesā un katrā mācību stundā (MK noteikumi Nr. 480);
  3. Dažādu pieeju īstenošana audzināšanā – kultūras un tradīciju pārmantošanas pieeja, rakstura izglītības pieeja, ieradumu veidošanas pieeja. Pilsoniskās audzināšanas struktūrmodelis Latvijā, tradicionālā un aktīvā pilsoniskuma pieeja.
  4. Pedagogam nepieciešamās prasmes, īstenojot sadarbību un līdzdalību izglītības procesā, pieņemot šī brīža dzīves izaicinājumus.

Lektore: Andžela Sokolova, Mūžizglītības un kultūras institūta "Vitae" padomes locekle, Mārupes VĢ direktora vietniece

Lūgums reģistrēties līdz 2021. gada 25. oktobrim šeit

Nododiet informāciju saviem pedagogiem!

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde

