Ceturtdiena, 09.10.2025 23:47
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:47
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 24. aprīlis, 2022 12:04

OVMM aicina iepazīt Pārogres kalnus gida vadītā pārgājienā

ogresnovads.lv
OVMM aicina iepazīt Pārogres kalnus gida vadītā pārgājienā
Svētdiena, 24. aprīlis, 2022 12:04

OVMM aicina iepazīt Pārogres kalnus gida vadītā pārgājienā

ogresnovads.lv

Kamēr koku lapas vēl nav sakuplojušas un labi saredzams Ogres izteiksmīgais reljefs, Ogres Vēstures un mākslas muzejs (OVMM ) aicina iepazīt Pārogres kalnus gida vadītā pārgājienā. Ogres Kangari stiepjas cauri visai Ogrei. Tie sastāv no vairākām grēdām, lielākām un mazākām virsotnēm. Grantskalni un Lazdu kalni (Ogres Kangaru nosaukumi Pārogres pusē) ir tik pat iespaidīgi kā plašāk zināmie Zilie kalni, vien vairāk paslēpti privātmāju apbūves un ielu labirintos. Pārogres kalniem ir izteiksmīgi nosaukumi: Bākas kalns, Kazaku kalns, Urgas kalns, un Ķentes kalns. Katrai no šīm vietām ir kāds vēsturisks stāsts.

Pārgājiena norises laiks: 30. aprīlī, sākums plkst. 11:00. Tikšanās vieta ir pie Ogres estrādes galvenās ieejas. Pārgājiena kopējais garums – 9 km, ilgums – 3,5 stundas.

Pārgājiena maršruts:

-Bākas kalns, estrāde

-Kazaku kalns, Saulstaru sanatorija

-Urgas kalns, Padomju laiku pionieru nometnes un bunkura vieta.

-Lazdu kalni, Špakovska dabas parks

15 minūšu atpūta, iespēja apēst līdzpaņemtās uzkodas

-Ķentes kalns, kamaniņu trases vieta

-Špakovska parka purva laipa

-Ogres upes promenāde (ceļš atpakaļ uz Ogres centru)

Pārgājiena maršruts vijas cauri gan zaļajai zonai, gājēju iestaigātām meža takām bez speciāla labiekārtojuma, gan urbānajai pilsētas daļai ar asfalta un grants segumu. Ņemot vērā maršruta garumu un kalnaino reljefu, svarīgi, ka dalībnieki izvērtē savus spēkus. Līdzi ņemšanai: ērti apavi, staigāšanai dabā piemērots apģērbs, ūdens, kāda uzkoda spēku atjaunināšanai atpūtas brīdī.

Interesentiem OVM muzeja mājaslapā pieejama vēsturisku fotogrāfiju galerija “Ogres pilsētas kalni” šeit: 

Papildu informāciju iespējams iegūt Ogres Vēstures un mākslas muzejā. Tālruņa numurs: 27158304; elektroniskā pasta adrese: .

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?