Santa Ločmele uzsvēra, ka jumta konstrukciju atjaunošanas projekts, nav bijis viegls uzdevumus. “Šis bija uzdevums ar ļoti daudziem nezināmajiem. Ar nezināmajiem, kas
parādījās arī darba vai uzdevuma gaitā. Tikai ļoti stipra komanda varēja tikt ar to galā. Saliedēta komanda un komanda, kas uzticas viens otram. Es ļoti gribētu uzteikt gan
arhitektu, gan interjera dizaineri, gan būvnieku un noteikti arī pašvaldības darbiniekus, kas strādāja ļoti saliedēti, kā viena vienota komanda,” pastāstīja S. Ločmele un novēlēja visiem: “Raitu un strauju dzīvi šajā kultūras namā,” norādot, ka tāda kārtīgā telpas atvēršanā noteikti tiksimies tad, kad būs atcelti valstī noteiktie ierobežojumi un kad varēsim kopā baudīt kādu skaistu koncertu.
Savukārt Lielvārdes novada Kultūras centra vadītāja Iveta Siliņa pateicās ikvienam, kas pielicis roku, lai īstenotu sapni par jaunu, drošu un estētisku skatītāju zāli un norādīja, ka
pagājušogad apritējuši 20 gadi kopš pēdējiem zāles remontdarbiem. “Pēdējie gadi, kad zāle tika aizvērta, bija īpaši grūti un smagi un bija ļoti liels izaicinājums kultūras centra darbiniekiem, lai nodrošinātu kaut kādu kultūras dzīvi Lielvārdē, bet nu tas viss ir aiz muguras. Jaunā zāle ir ieguvums ikvienam – ikvienam Lielvārdietim, ikvienam viesim,” priecājoties par īstenotā projekta gala rezultātu norādīja Iveta Siliņa.
Iveta Siliņa atklāja, ka šim gadam jau izveidots pasākumu plāns ar vairāku Latvijā populāru un iedzīvotāju vidū iemīļotu mākslinieku dalību. “Mēs ar nepacietību gaidām, to mirkli, kad beigsies visi ierobežojumi, lai varam ar pilnu jaudu realizēt pasākumus. Šis mūsu pilsētai ir īpašs gads. Lielvārdei šogad aprit 820 gadi. Šajā jubilejas gadā plānojam veselu pasākumu ciklu, kurā par jubileju runāsim saistībā ar dažādiem vēsturiskiem notikumiem. Līdz ar to, arī jūlija mēnesī plānotie novada svētki šogad būs īpaši.”
Lielvārdes novada Kultūras centra jumta konstrukciju atjaunošanas projekts tika izstrādāts, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, kā arī SIA „Hansaprojects” iesniegto ēkas
tehniskās apsekošanas atzinumu, kurā konstatēts, ka tā brīža esošās dzelzsbetona plātnes virs skatītāju zāles bijušas ar nozīmīgiem defektiem un atradās pirms avārijas stāvoklī.
Realizējot jumta konstrukciju atjaunošanas projektu, bija nepieciešama iekārto griestu, apgaismes ķermeņu un grīdas demontāža, kā rezultātā tika uzsākts otrs projekts, kas
paredzēja kultūras centra zāles un interjera atjaunošanu.
Saistībā ar bīstamību, Lielvārdes novada Kultūras centra Lielā zāle apmeklētājiem bija slēgta no 2018. gada, taču pēc renovācijas projektu realizēšanas Lielvārdes novada Kultūras centrs atkal ir drošs un tā komanda ar nepacietību gaida, kad varēs uzņemt apmeklētājus un izmantot visas, tā sniegtās iespējas.