Pagājušā nedēļa Ogres novada Kultūras centrā aizvadīta blūza noskaņās

Pirmdiena, 11. aprīlis, 2022
7. aprīlī Ogres novada Kultūras centrs (ONKC) ar Latvian Blues Band koncertu DEJO BLŪZU un fotogrāfa Aigara Lapsas izstādi BLŪZA EKSPRESIJAS UN VĒL…Ogrē pulcēja blūza mūzikas piekritējus no dažādām Latvijas vietām.

Aizvadītajā nedēļā Kultūras centra Foto izstāžu zālē norisinājās viena no vadošajiem blūza fotogrāfiem pasaulē, Amerikas blūza asociācijas prestižās balvas Keep Blues Alive ieguvēja Aigara Lapsas fotoizstādes BLŪZA EKSPRESIJAS UN VĒL… atklāšana.


Izstādes atklāšanā fotogrāfu ar ziediem un laba vēlējumiem sveica gan Latvijā zināmi mūziķi un producenti, gan arī draugi un foto mākslas cienītāji.
Aigars Lapsa no sirds pateicās ģimenei un draugiem bez kuru atbalsta fotogrāfijas nebūtu tapušas, dalījās aizraujošos stāstos par to, kā sācis fotogrāfa karjeru un atklāja interesantus faktus par blūza fotogrāfa dzīves aizkulisēm. Fotogalerija šeit:


Neilgi pēc izstādes atklāšanas Ogrēniešiem un pilsētas viesiem bija iespēja apmeklēt Latvian Blues Band koncertu DEJO BLŪZU, kurā pēc ilgāka pārtraukuma koncerta apmeklētāji varēja ne vien baudīt mūziku un jauku atmosfēru, bet arī ļauties dejošanas priekam. Fotogalerija šeit:

