Ceturtdiena, 13. maijs, 2021 12:22

Pagarināts aptaujas termiņš par olu un olu produktu ražotnes izveidi 1 km attālumā no Lēdmanes pagasta

lielvarde.lv
Pagarināts aptaujas termiņš par olu un olu produktu ražotnes izveidi 1 km attālumā no Lēdmanes pagasta
Ceturtdiena, 13. maijs, 2021 12:22

Pagarināts aptaujas termiņš par olu un olu produktu ražotnes izveidi 1 km attālumā no Lēdmanes pagasta

lielvarde.lv

2018. gada 18. oktobrī Ogres novada dome pamatojoties uz SIA „Gallusman” iesniegumu pieņēma lēmumu „Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes gabaliem ar kad. apzīmējumu 7468 011 0066, 7468 011 0038, 7468 011 0077 un 7468 011 0005 Madlienas pagasta Ogres novadā, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” izstrādes uzsākšanu”.

2019. gada 18. aprīļa Ogres novada domes sēdē pieņemts lēmums, ar kuru tika grozīts iepriekš minētā lēmuma nosaukums šādā redakcijā: „Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” izstrādes uzsākšanu” (turpmāk Lokālplānojums).

SIA „Reģionālie projekti” ir izstrādājuši Lokālplānojuma 2.redakciju.

Atsaucoties uz Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību finanšu komisijas 2021.gada 24.februāra sēdē izskatīto jautājumu par ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu „Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu”, un ņemot vērā to, ka Lokālplānojuma teritorija atrodas tikai apmēram 1 km attālumā no Lēdmanes pagasta, Lielvārdes novada pašvaldība aicina Lielvārdes novada iedzīvotājus iepazīties ar Lokālplānojuma 2.redakciju un izteikt savu viedokli par Lokālplānojuma risinājumiem, par plānotās darbības ietekmi uz apkārtējo vidi, t.sk. Lielvārdes novada teritoriju un iedzīvotājiem.

Lokāplānojuma 2.0.redakcijas materiāli pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā šeit: 

Rakstiski noformētus viedokļus (norādot fiziskas personas vārdu, uzvārdu, adresi; juridiskas personas uzņēmuma nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru) lūdzam nosūtīt pa pastu vai iesniegt Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, adrese Raiņa iela 11A, Lielvārde, Lielvārdes nov., Lēdmanes pagasta pārvaldē, adrese „Pagastmāja”, Lēdmane, Lēdmanes pag., Lielvārdes nov., Jumpravas pagasta pārvaldē, adrese Daugavas ielā 6, Jumprava, Jumpravas pag., Lielvārdes nov., vai elektroniski parakstītus uz e–pastu  līdz 2021.gada 31.maijam.

Lokālplānojuma teritorija Madlienas pagastā, Ogres novadā šeit:

