Ceturtdiena, 09.10.2025 16:11
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 16:11
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 20. aprīlis, 2021 17:21

Pagarināts darbu iesniegšanas termiņš vizuālās mākslas konkursam "Brīvība mūsu katra izjūtās"

lielvarde.lv
Pagarināts darbu iesniegšanas termiņš vizuālās mākslas konkursam "Brīvība mūsu katra izjūtās"
Otrdiena, 20. aprīlis, 2021 17:21

Pagarināts darbu iesniegšanas termiņš vizuālās mākslas konkursam "Brīvība mūsu katra izjūtās"

lielvarde.lv

Pagarināts vizuālās mākslas konkursa darbu iesniegšanas termiņš par tēmu "Brīvība mūsu katra izjūtās". Darbu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 27. aprīlis.

Konkursa mērķis ir ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem parādīt brīvības izpratni un tās nozīmi ikdienā, svētkos, kultūrā, savas ģimenes, pagasta, pilsētas, novada, valsts un tautas tradīcijās.

Darbu autoram ir jābūt individuālai personai - bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 18 gadiem, un pieaugušie.  Aicinām izpausties radoši ikvienu interesentu, iesniedzot 2D formāta darbus.

Pilnu informāciju par vizuālās mākslas konkursu meklē konkursa nolikumā. Konkursa darbu iesniegšana un izvērtēšana notiek Jumpravas kultūras namā, Daugavas ielā 6, Jumpravā, Lielvārdes novadā.

Konkursu organizē Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola un Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība Jumpravas kultūras nams.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?