Konkursa mērķis ir ar mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem parādīt brīvības izpratni un tās nozīmi ikdienā, svētkos, kultūrā, savas ģimenes, pagasta, pilsētas, novada, valsts un tautas tradīcijās.
Darbu autoram ir jābūt individuālai personai - bērni un jaunieši vecumā no 4 līdz 18 gadiem, un pieaugušie. Aicinām izpausties radoši ikvienu interesentu, iesniedzot 2D formāta darbus.
Pilnu informāciju par vizuālās mākslas konkursu meklē konkursa nolikumā. Konkursa darbu iesniegšana un izvērtēšana notiek Jumpravas kultūras namā, Daugavas ielā 6, Jumpravā, Lielvārdes novadā.
Konkursu organizē Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola un Lielvārdes novada Kultūras centra struktūrvienība Jumpravas kultūras nams.