Jaunā ministre stāsta:
"Īpašs prieks redzēt, cik daudz tiek darīts, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām saņemtu nepieciešamo atbalstu, iespējas attīstīties, strādāt un būt pilnvērtīgai sabiedrības daļai.
Pārrunājām arī izaicinājumus – kā stiprināt atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, un kā nodrošināt savlaicīgu palīdzību ikvienam bērnam, kuram tā nepieciešama.
Paldies Ogres novada komandai par ieguldīto darbu, sirsnīgo uzņemšanu un vērtīgajām sarunām! Darāmā vēl daudz, bet šeit netrūkst ne ideju, ne apņēmības tās īstenot!"