Pamatskolēniem visvājākās zināšanas ir dabaszinātnēs, analītiskā spriestspēja - kritiska

Dabaszinātņu diagnosticējošajā darbā zināšanu un izpratnes daļā vidējais rezultāts bija 56,8%, savukārt prasmju daļā - 35,7%. Vēl izteiktāka atšķirība redzama, vērtējot skolēnu sniegumu dažādās pratības dimensijās. Vislabākais rezultāts bija kategorijā "zina un lieto" (54,7%), bet viszemākais - "analītiski spriež" (29,2%).
Trīs dabaszinātņu jomās rezultāti bija samērā līdzīgi - bioloģijā skolēni vidēji ieguvuši 49,5%, fizikā - 43,6%, bet ķīmijā - 42,3%.
Dati par rezultātu atšķirībām starp vispārizglītojošajām skolām un valsts ģimnāzijām šobrīd nav pieejami, apgalvo VIAA.
Šajā mācību gadā 9. klašu skolēni dabaszinātņu jomā jau kārtos centralizēto eksāmenu. Atšķirībā no monitoringa darbiem eksāmenā piedalās ārējie novērotāji, tādēļ eksāmena norisi un rezultātus var uzskatīt par objektīvākiem, un skolas eksāmena rezultātu var izmantot kā atlases kritēriju, uzņemot skolēnus 10. klasē, skaidro VIAA.
Par centralizētā eksāmena nokārtošanu skolēnam izsniedz sertifikātu. Vienlaikus dabaszinātņu eksāmenā pamatskolēniem šogad vēl nebūs jāsasniedz minimālais vērtējuma slieksnis, lai eksāmens skaitītos nokārtots, atšķirībā no matemātikas un latviešu valodas eksāmeniem.
Eksāmena saturs un struktūra būs līdzīga pērnā gada diagnosticējošajam darbam, līdz ar to arī pedagogi un skolas "pamazām iepazinušas" potenciālā valsts pārbaudes darba saturu, sola VIAA.
Eksāmenā paredzēts līdzīgās daļās iekļaut bioloģijas, fizikas un ķīmijas saturu - katram no šiem mācību priekšmetiem paredzēti aptuveni 35% eksāmena. Pārbaudījuma saturs saistīts ar pamatizglītības standartā noteiktajām kopīgajām dabaszinātņu jomas prasmēm - dabas parādību skaidrošanu, pētniecību, datu analīzi, argumentēšanu un secinājumu izdarīšanu.
Detalizētas valsts pārbaudes darba programmas VIAA tīmekļvietnē plānots publicēt līdz 1. novembrim. Savukārt 22. septembrī paredzēts seminārs izglītības iestāžu vadītājiem par aktuālajiem jautājumiem valsts pārbaudes darbu norisē.