Ceturtdiena, 25. marts, 2021 09:20

Panākumi konkursā "Grande Mozart"

Panākumi konkursā "Grande Mozart"
Par godu Volfganga Amadeja Mocarta 265. dzimšanas gadadienai, Starptautiskā festivālu kustība "Astana Stars" 10.martā rīkoja I Starptautisko instrumentālās mūzikas konkursu “Grande Mozart”. Konkursā piedalījās jaunie mūziķi no Latvijas, Azerbaidžānas, Lietuvas, Krievijas, Igaunijas, Kazahstānas, Uzbekistānas, Armēnijas, Maltas, Gruzijas, Baltkrievijas un Ukrainas.

Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolu konkursā pārstāvēja jaunā flautiste Patrīcija Linda Ločmele (ped. Rūta Ābola) un vijolniece Liene Puriņa (ped. Justs Liepiņš). Abām meitenēm ir augsti sasniegumi konkursā.

Diploms par 1. vietu instrumentālistu kategorijā (3.vecuma grupa) Patrīcijai Lindai Ločmelei, pedagoģe Rūta Ābola, koncertmeistare Marina Kravčenko.

Diploms par 2.vietu instrumentālistu kategorijā (2.vecuma grupa) Lienei Puriņai, pedagogs Justs Liepiņš, koncertmeistare Marina Kravčenko.

Lepojamies ar mūsu audzēkņiem un viņu pedagogiem! Lai izdodas arī turpmāk!

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
