Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolu konkursā pārstāvēja jaunā flautiste Patrīcija Linda Ločmele (ped. Rūta Ābola) un vijolniece Liene Puriņa (ped. Justs Liepiņš). Abām meitenēm ir augsti sasniegumi konkursā.
Diploms par 1. vietu instrumentālistu kategorijā (3.vecuma grupa) Patrīcijai Lindai Ločmelei, pedagoģe Rūta Ābola, koncertmeistare Marina Kravčenko.
Diploms par 2.vietu instrumentālistu kategorijā (2.vecuma grupa) Lienei Puriņai, pedagogs Justs Liepiņš, koncertmeistare Marina Kravčenko.
Lepojamies ar mūsu audzēkņiem un viņu pedagogiem! Lai izdodas arī turpmāk!