Turpmāk interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbībās varēs piedalīties visi izglītojamie, kuri veikuši rutīnas skrīninga testu savā izglītības iestādē atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam, tostarp arī pārslimojušie (testējoties no 7. nedēļas pēc pārslimošanas sertifikāta izdošanas) un vakcinētie. Vakcinētie un pārslimojušie izglītojamie pirms nodarbības uzrāda vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātu.
Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanā jāievēro stingri nosacījumi – ne vairāk kā 20 bērnu vienā grupā, iekštelpās katram paredzot ne mazāk kā 3 m 2 no publiski pieejamās telpu platības. Tāpat telpās jānodrošina ventilācija ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO 2 ) līmenis nepārsniegtu 1 000 ppm, bet, ja tas nav iespējams, vismaz 15 minūtes astronomiskās stundas ietvaros jānodrošina svaiga gaisa pieplūde telpai.
Arī pirmsskolas vecuma bērniem būs iespēja apmeklēt interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības nodarbības klātienē, ievērojot nosacījumus par telpu platību, bērnu skaitu grupā, telpu ventilāciju. Tad, ja interešu vai profesionālās ievirzes izglītības nodarbībā iekštelpās pirmsskolas vecuma izglītojamie pārklājas ar pamatizglītības pakāpes
izglītojamiem, pirmsskolas vecuma bērniem ne agrāk kā 24 stundas pirms nodarbības vecāku uzraudzībā jāveic antigēna paštests, par tā rezultātu paziņojot atbildīgajai personai. Antigēna paštestu autorizētas personas un vecāku klātbūtnē bērnam var veikt arī pirms nodarbības norises. Testēšanas izmaksas nodrošina attiecīgās interešu izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības programmas īstenotājs. Testēšanas izmaksu nodrošināšanu nedrīkst tiešā vai netiešā veidā pārlikt uz vecākiem.
Stingri izvērtējot epidemioloģisko situāciju un riskus izglītības iestādē, objektīvas nepieciešamības gadījumā arī mācību priekšmetu konsultācijās un pagarinātās dienas grupu
nodarbībās bērni no dažādām klasēm varēs pārklāties, ievērojot interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai noteiktās vispārīgās prasības.
Arī darbs ar jaunatni turpmāk varēs notikt līdzīgi kā interešu izglītības nodarbības – aktivitātes varēs organizēt klātienē iekštelpās un tajās varēs piedalīties jaunieši ar primārās
vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī jaunieši, kuriem ir sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, vai kuriem atbilstoši SPKC algoritmam formālajā
izglītībā pamata un vidējā pakāpē veikts Covid-19 antigēna skrīninga tests vai RNS noteikšanas tests, un tas ir negatīvs. Klātienes aktivitātes darbā ar jaunatni notiek pēc iepriekšēja pieraksta, iekštelpās katram dalībniekam jānodrošina ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās platības, maksimālais dalībnieku skaits vienā grupā nepārsniedz 20
personas (neskaitot darbiniekus), kā arī tiek nodrošināta telpu ventilācija.
Sporta treniņos (nodarbībās) iekštelpās turpmāk varēs piedalīties arī bērni no 12 gadu vecuma, kuriem nav primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta,
bet kuri ir veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros. Sporta nodarbības notiek epidemioloģisko drošos apstākļos – ir noteikts izglītojamo skaits,
piepildījums ģērbtuvēs, visa iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā visur tiek ievērota divu metru distance u.c.
Sporta treniņos iekštelpās varēs piedalīties arī pirmsskolas vecuma bērni, ja tiek nodrošināts, ka nodarbību norises laikā to plūsma nepārklājas ar pamata izglītības pakāpes izglītojamiem un treniņā piedalās ne vairāk kā 20 bērnu. Ja plūsmas pārklājas, tad pirmsskolniekiem jāveic antigēna paštests. To var veikt ne agrāk kā pirms 24 stundām vecāku uzraudzībā, paziņojot par rezultātu atbildīgajai personai, kā arī var veikt pirms treniņa norises autorizētas personas un vecāku klātbūtnē. Pozitīva paštesta gadījumā bērns nekavējoties atstāj nodarbības norises vietu.
Sporta sacensībās piedalīties un to norises vietā atrasties varēs tikai personas ar primārās vakcinācijas, balstvakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī izglītojamie, kuri veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē organizētā skrīninga ietvaros, un tiek nodrošinātas noteiktās prasības attiecībā uz publisku pasākumu rīkošanu. Pirmsskolas vecuma bērni sacensībās drīkst piedalīties, ja pirms sacensību norises būs veikts antigēna paštests autorizētas personas un vecāku klātbūtnē, un tas būs negatīvs.
2022. gada 6.janvārī, valdībā apstiprinātais rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" un
noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"" pieejams Ministru kabineta mājaslapā.