Pasākums norisināsies 17. janvārī gan Neatkarības laukumā, gan muzeja telpās Brīvības ielā 2.
Neatkarības laukumā būs iespēja iepazīties ar informatīvajiem stendiem no 1991. gada barikāžu muzeja.
Muzeja ēkā Brīvības ielā 2 plkst. 14.00 uzstāsies vīru kamerkoris "Frachori" (mākslinieciskais vadītājs Ingus Leilands, diriģents Andrejs Mūrnieks), Latvijas Nacionālās operas un baleta solists Guntars Ruņģis un ģitārists Jānis Ruņģis. Koncertā tiks piedāvāta īpaša programma, kas veltīta Barikāžu atceres dienai.
Muzejs aicina līdz koncertam apskatīt arī ekspozīciju "Brīvības ceļš" . Neatkarības laukumā plkst. 15:00 apmeklētājiem būs pieejama arī lauku virtuve, ko nodrošinās Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljons, un ugunskurs, lai radītu autentisku barikāžu noskaņu.
Dalīsimies atmiņu stāstos kopā!