Otrdiena, 16.12.2025 12:06
Alvīne
Otrdiena, 16.12.2025 12:06
Alvīne
Otrdiena, 16. decembris, 2025 11:09

Par godu Barikāžu dienai Ogre rīko pasākumu "Barikāžu atmiņu stāsti"

Ogres Vēstures un mākslas muzejs/OgreNet
Par godu Barikāžu dienai Ogre rīko pasākumu "Barikāžu atmiņu stāsti"
Foto: Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Otrdiena, 16. decembris, 2025 11:09

Par godu Barikāžu dienai Ogre rīko pasākumu "Barikāžu atmiņu stāsti"

Ogres Vēstures un mākslas muzejs/OgreNet

Lai godinātu 1991. gada Barikāžu notikumus un saglabātu atmiņas par Latvijas neatkarības aizstāvēšanu, Ogres Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Ogres novada Kultūras centru, Ogres pašvaldību, 1991.gada barikāžu muzeju un Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljonu aicina iedzīvotājus un viesus piedalīties īpašā pasākumā "Barikāžu atmiņu stāsti".

Pasākums norisināsies 17. janvārī gan Neatkarības laukumā, gan muzeja telpās Brīvības ielā 2.

Neatkarības laukumā būs iespēja iepazīties ar informatīvajiem stendiem no 1991. gada barikāžu muzeja. 

Muzeja ēkā Brīvības ielā 2 plkst. 14.00 uzstāsies vīru kamerkoris "Frachori" (mākslinieciskais vadītājs Ingus Leilands, diriģents Andrejs Mūrnieks), Latvijas Nacionālās operas un baleta solists Guntars Ruņģis un ģitārists Jānis Ruņģis. Koncertā tiks piedāvāta īpaša programma, kas veltīta Barikāžu atceres dienai.

Muzejs aicina līdz koncertam apskatīt arī ekspozīciju "Brīvības ceļš" . Neatkarības laukumā plkst. 15:00 apmeklētājiem būs pieejama arī lauku virtuve, ko nodrošinās Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljons, un ugunskurs, lai radītu autentisku barikāžu noskaņu.  

Dalīsimies atmiņu stāstos kopā!

mceu_17057825611765876249351.png

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?