Ceturtdiena, 23.10.2025 13:33
Daina, Dainida, Dainis
Ceturtdiena, 23.10.2025 13:33
Daina, Dainida, Dainis
Ceturtdiena, 23. oktobris, 2025 12:55

Par godu Lāčplēša dienai Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks vairāki pasākumi

Ogres Vēstures un mākslas muzejs/OgreNet
Par godu Lāčplēša dienai Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks vairāki pasākumi
Foto: Ogres Vēstures un mākslas muzejs
Ceturtdiena, 23. oktobris, 2025 12:55

Par godu Lāčplēša dienai Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks vairāki pasākumi

Ogres Vēstures un mākslas muzejs/OgreNet

8. novembrī plkst. 15.00 Ogres Vēstures un mākslas muzejā (Brīvības ielā 2) par godu Lāčplēša dienai notiks pasākums “Strēlnieku garu pārņemot”, kurā uzstāsies Jukuma Vācieša Engures folkloras kopa. Tās dalībnieki dalīsies personīgos stāstos par savu saikni ar strēlnieku garu un vērtībām, kuras viņi saglabāja arī padomju okupācijas laikā. Pasākuma laikā tiks uzdoti arī jautājumi par dokumentālās filmas “Strēlnieku zvaigznājs” nozīmi strēlnieku apzināšanā.

Jukuma Vācieša Engures folkloras kopa tika dibināta 1980. gadā Engurē, tās aizsācējs ir vēstures skolotājs Māris Ošs. Viņš atminas:

“Iekšēja prasība man bija pēc kareiviskāka repertuāra, jo no ģenerāļa Jāņa Lāča māsas Leontīnes biju apguvis bravūrīgākas strēlnieku dziesmas. Kad mani aicināja pievienoties folkloras kopai “Skandinieki”, nolēmu – veidošu pats savu dziedātāju ansambli.”

Kā tika pārņemtas strēlnieku atmiņas un dziesmas? Kura no vēsturiskajām personībām vai dzirdētajiem stāstiem ir atstājusi visspilgtāko iespaidu uz katru dziesmu kopas dalībnieku? Nāc un uzzini!

Pasākumu moderēs vēsturnieks Ritvars Jansons.

Ieeja: Bez maksas

Savukārt 11. novembrī Ogres Vēstures un mākslas muzejs aicina apmeklēt muzeja pastāvīgo ekspozīciju “Brīvības ceļš”, kur līdz pat 18.novembrim īpaši tiks izcelti 1. un 2. šķiras Lāčplēša Kara ordeņi, kas ir kolekcionāru Gunāra Rusiņa un Jāņa Vīgupa kolekcijā esošie priekšmeti. Ekspozīcijā būs aplūkojama arī servīze ar Lāčplēša Kara ordeņa atribūtiku. Tā būs iespēja klusā piemiņā godināt tos, kas devuši savu ieguldījumu valsts brīvībā. Plkst. 11:00 muzejs aicina arī uz “Senioru rītiem”, kas šoreiz notiks Brīvības 2 ēkā.

Atzīmējot Lāčplēša dienu, muzejs Brīvības ielā 2 būs atvērts līdz plkst. 17.00. 

Lāčplēša dienā pieminēsim tos, kuri cīnījās par Latvijas brīvību – godināsim viņu piemiņu ar dziesmām, stāstiem un kopā būšanu!

mceu_81201910511761213314268.png

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?