Jukuma Vācieša Engures folkloras kopa tika dibināta 1980. gadā Engurē, tās aizsācējs ir vēstures skolotājs Māris Ošs. Viņš atminas:
“Iekšēja prasība man bija pēc kareiviskāka repertuāra, jo no ģenerāļa Jāņa Lāča māsas Leontīnes biju apguvis bravūrīgākas strēlnieku dziesmas. Kad mani aicināja pievienoties folkloras kopai “Skandinieki”, nolēmu – veidošu pats savu dziedātāju ansambli.”
Kā tika pārņemtas strēlnieku atmiņas un dziesmas? Kura no vēsturiskajām personībām vai dzirdētajiem stāstiem ir atstājusi visspilgtāko iespaidu uz katru dziesmu kopas dalībnieku? Nāc un uzzini!
Pasākumu moderēs vēsturnieks Ritvars Jansons.
Ieeja: Bez maksas
Savukārt 11. novembrī Ogres Vēstures un mākslas muzejs aicina apmeklēt muzeja pastāvīgo ekspozīciju “Brīvības ceļš”, kur līdz pat 18.novembrim īpaši tiks izcelti 1. un 2. šķiras Lāčplēša Kara ordeņi, kas ir kolekcionāru Gunāra Rusiņa un Jāņa Vīgupa kolekcijā esošie priekšmeti. Ekspozīcijā būs aplūkojama arī servīze ar Lāčplēša Kara ordeņa atribūtiku. Tā būs iespēja klusā piemiņā godināt tos, kas devuši savu ieguldījumu valsts brīvībā. Plkst. 11:00 muzejs aicina arī uz “Senioru rītiem”, kas šoreiz notiks Brīvības 2 ēkā.
Atzīmējot Lāčplēša dienu, muzejs Brīvības ielā 2 būs atvērts līdz plkst. 17.00.
Lāčplēša dienā pieminēsim tos, kuri cīnījās par Latvijas brīvību – godināsim viņu piemiņu ar dziesmām, stāstiem un kopā būšanu!