To jau zin visi, ka, lai kaut ko sasniegtu, vai iegūtu – ir jādara! Valdemāra pamatskolas vecāku padome nelaida garām izdevību un šovasar uzraksītja projekta pieteikumu Lielvārdes Attsītības Fonda izludinātajam konkursam "Mana sapņu skola". Un projekts "Mēs – rullējam!" tika atbalstīts!

Projektā skolas bērniem tika sagādātas skrituļslidas, skrituļdēļi, skrejriteņi un ligzdu šūpoles. Tā, ka, jau iepriekšējos projektos tika sagādāti velosipēdi, lielais trenažieris, tad šis projekts atkal iepriecināja gan lielos, gan mazos skolēnus.

Bet bērni jau sapņo par jaunām idejām – lielo batutu, lielajām āra spēlēm. Tad tik jālūdz, lai atkal tiek izsludināti jauni projektu konkursi, kuri mums ļaus bērniem piepildīt kādu no sapņiem.

Paldies Lielvārdes Attīstības Fondam par finansiālo atbalstu un Ilzei Kreišmanei personīgi par dāvinājumu. Paldies www.anete.lv par pretīmnākšanu un atsaucību inventāra sagādē.

Valdemārpamatskolas vecāku padomes vārdā, Diāna Keiviša

