Par ogrēnietes māksliniecisko veikumu priecājas visa Dobele!

Globusa statīvā iestiprinātais divus metrus augstais ābols veidots par godu Dobeles Ābolu ražas svētkiem, kuri tiks svinēti jau 3.oktobrī. Tā formu veidojusi māksliniece Sintija Cēberga.
"Objekts tapis pasūtījuma "lielformāta putoplasta globusa pārvēršana par ābolu" ietvaros, kur jau Dobeles pašvaldībā esošu senu un nobružātu vides objektu - globusu- man bija iespēja parvērst ābolā. Ābola pamatā ir putoplasts, kas apstrādāts ar līmes/grunts kārtu,tad ar stiklašķiedru un poliestera sveķiem un virsma krāsota ar aerosolkrāsām," plašāk savā sociālajā kontā dalās mākslas skolotāja Sintija.
Attēls no Sintijas Cēbergas FB konta
Vides objektu idejas un tehniskā izpildījuma autore ir
Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes vides dizainere Liene Laurinoviča.