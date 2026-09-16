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Trešdiena, 16. septembris, 2026 15:17

Par ogrēnietes māksliniecisko veikumu priecājas visa Dobele!

OgreNet
Par ogrēnietes māksliniecisko veikumu priecājas visa Dobele!
Foto no Sintijas Cēbergas FB konta
Trešdiena, 16. septembris, 2026 15:17

Par ogrēnietes māksliniecisko veikumu priecājas visa Dobele!

OgreNet

"Mūsu skolotājas Sintijas veidotais vides objekts jau rotā Dobeli! Lepojamies ar savējiem!" tā šodien priekā dalās Ogres Mūzikas un mākslas skola. Skaistais ābols jeb vides objekts "Zemes pievilkšanās spēks" jau no pirmdienas rotā Dobeles Brīvības un Viestura ielas krustojumu.

Globusa statīvā iestiprinātais divus metrus augstais ābols veidots par godu Dobeles Ābolu ražas svētkiem, kuri tiks svinēti jau 3.oktobrī. Tā formu veidojusi māksliniece Sintija Cēberga.

"Objekts tapis pasūtījuma "lielformāta putoplasta globusa pārvēršana par ābolu" ietvaros, kur jau Dobeles pašvaldībā esošu senu un nobružātu vides objektu - globusu- man bija iespēja parvērst ābolā. Ābola pamatā ir putoplasts, kas apstrādāts ar līmes/grunts kārtu,tad ar stiklašķiedru un poliestera sveķiem un virsma krāsota ar aerosolkrāsām," plašāk savā sociālajā kontā dalās mākslas skolotāja Sintija. 
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Attēls no Sintijas Cēbergas FB konta
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Vides objektu idejas un tehniskā izpildījuma autore ir
Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes vides dizainere Liene Laurinoviča.
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