Ceturtdiena, 25. novembris, 2021 11:51

Pārcelta izrāde PIFA ZIEMASSVĒTKI

ONKC
Pārcelta izrāde PIFA ZIEMASSVĒTKI
Ceturtdiena, 25. novembris, 2021 11:51

Pārcelta izrāde PIFA ZIEMASSVĒTKI

ONKC

Sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo stāvokli un valdības noteiktajiem pasākumu norises ierobežojumiem, tai skaitā distancēm starp skatītājiem, masku lietošanu un citiem, izrādes PIFA ZIEMASSVĒTKI rīkotāji paziņo par 28. novembrī Ogres novada Kultūras centrā paredzētās izrādes pārcelšanu uz 2022. gadu.


Informācija par biļešu maiņu vai atgriešanu tiks precizēta. Biļešu īpašniekus aicinām sekot līdzi jaunumiem vietnē www.okultura.lv un Ogres novada Kultūras centra sociālajos tīklos.


Pasākuma organizatori atvainojas par sagādātajām neērtībām!

