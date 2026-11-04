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Trešdiena, 4. novembris, 2026 12:55

PĀRCELTS koncerts “…PIE LAIKA”

OgreNet
PĀRCELTS koncerts “…PIE LAIKA”
Publicitātes foto
Trešdiena, 4. novembris, 2026 12:55

PĀRCELTS koncerts “…PIE LAIKA”

OgreNet

Organizatori informē, ka neparedzētu apstākļu dēļ 2026. gada 12. novembrī Ogres novada Kultūras centrā plānotā svētku koncertprogramma “…PIE LAIKA” tiek pārcelta uz 2027. gada 5. maiju plkst. 19.00.

Koncertprogramma, kas veltīta Latvijas brīvībai, neatkarībai un mūsu tautas spēkam, izskanēs Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svētku laikā, aicinot kopā svinēt mūsu valsts brīvību ar dziesmām, kas cauri laikiem vienojušas, iedvesmojušas un stiprinājušas Latvijas tautu.

Koncertā uz skatuves kopā ar pavadošajiem mūziķiem uzstāsies Zigfrīds Muktupāvels, Igo, Aija Vītoliņa un Gundars Grasbergs, piedāvājot klausītājiem patriotisku un emocionāli piesātinātu koncertprogrammu.

Iepriekš iegādātās biļetes saglabā savu derīgumu jaunajā koncerta norises datumā, un tās nav nepieciešams mainīt.

Ja biļetes jau ir iegādātas, bet jaunajā datumā koncertu apmeklēt nav iespējams, aicinām rakstīt uz e-pasta adresi , vēstules pielikumā pievienojot iegādātās biļetes PDF failu, lai pieteiktu biļešu atgriešanu. Savukārt biļetes, kas iegādātas klātienē, iespējams atgriezt jebkurā “Biļešu paradīzes” tirdzniecības kasē.

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