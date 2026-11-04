PĀRCELTS koncerts “…PIE LAIKA”

Koncertprogramma, kas veltīta Latvijas brīvībai, neatkarībai un mūsu tautas spēkam, izskanēs Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas svētku laikā, aicinot kopā svinēt mūsu valsts brīvību ar dziesmām, kas cauri laikiem vienojušas, iedvesmojušas un stiprinājušas Latvijas tautu.
Koncertā uz skatuves kopā ar pavadošajiem mūziķiem uzstāsies Zigfrīds Muktupāvels, Igo, Aija Vītoliņa un Gundars Grasbergs, piedāvājot klausītājiem patriotisku un emocionāli piesātinātu koncertprogrammu.
Iepriekš iegādātās biļetes saglabā savu derīgumu jaunajā koncerta norises datumā, un tās nav nepieciešams mainīt.
Ja biļetes jau ir iegādātas, bet jaunajā datumā koncertu apmeklēt nav iespējams, aicinām rakstīt uz e-pasta adresi , vēstules pielikumā pievienojot iegādātās biļetes PDF failu, lai pieteiktu biļešu atgriešanu. Savukārt biļetes, kas iegādātas klātienē, iespējams atgriezt jebkurā “Biļešu paradīzes” tirdzniecības kasē.