Pārgājiena laikā dabas parkā “Ogres ieleja” atklāj vides izglītības taku

Pārgājiens sākās Ogresmuižā pie Senogres tilta. Tajā piedalījās ap četrdesmit dalībnieku, starp kuriem bija arī vairākas ģimenes ar bērniem, jo šoreiz pasākuma formāts ietvēra nesteidzīgu atpūtu, kurā varēja piedalīties arī mazākie gājēji. Pasākumā piedalījās viesi no Ogres, Rīgas, apkārtējiem novadiem, kā arī vairāki Zilo kalnu aģentūras darbinieki un vietējie Meņģeles pagasta iedzīvotāji, kas iepriekš bija izteikuši vēlmi par dabas takas atvēršanas pasākumu.





Pārgājiena laikā tika atklāta jaunā vides izglītības taka, kas izveidota projekta “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā “Ogres ieleja”” ietvaros. Pārgājiena dalībniekiem bija iespēja aplūkot un iepazīties ar dabas takā izveidoto infrastruktūru. Īstenojot projektu, saglabātas teritorijas ainaviskās vērtības, atsegti skati uz Ogres upi un tās ieleju, izveidota atpūtas vieta, ūdenstūristu apmetnes vieta, velomaršruts, kas marķēts ar norādēm u.c. Izkopti divi biokoki, apsekoti jauni biokoki, izveidoti jauni stendi, kā arī atjaunota informācija esošajos.





Par aktivitāti "Izzini dabu!" sadarbībā ar "Rīgas meži" vides izglītības centru "EkVidO2" bija parūpējies SIA “Rīgas Meži” pārstāvis Normunds Pīlips. Tās laikā, īpaši jaunākie pārgājiena dalībnieki, izmantoja iespēju uzzināt par meža ekosistēmu, atpazīt dažādus koku veidus un arī zvēru balsis, tāpat iepazīties ar drošību mežā.





Pasākuma otrajā daļā varēja izmēģināt Latvijā salīdzinoši jaunu tūrisma veidu – krastošanu, kam raksturīgs mežonīgums, nesakritība, šķēršļu pārvarēšana. Šoreiz tā bija došanās gar Sumuldas upes krastu vai pašu upi, kura vietām bija izžuvusi. Daudzi atzina – šī bija pārgājiena labākā daļa.





Pārgājiena dalībnieki kopumā pievarēja 6 km garu apļveida maršrutu, kas ietvēra mainīgas ainavas un iespējas vērot dabas daudzveidību. Noslēdzot pasākumu, vietējās apkaimes iedzīvotāji no Meņģeles pagasta atzina, ka ir priecīgi par atpūtas infrastruktūras izveidi. Ikviens interesents var iziet taku, sekojot norādēm sākot no Senogres tilta Ogresmuižā. Ja ir vēlme turpināt maršrutu pa Sumuldas upi, jāturpina ceļš līdz tiltam, kas atrodas nepilna kilometra attālumā no skatu platformas un jādodas pa Sumuldas gultni Ogres upes virzienā.

