17. aprīlī
Plkst. 15.00 Ogres Vēstures un mākslas muzeja Mazajā zālē notiks izstādes “Starp divām okupācijām” atklāšana. Izstāde vēsta par notikumiem Ogres novadā laika posmā no 1941. gada 22. jūnija līdz 6. jūlijam — īsu, bet vēsturiski nozīmīgu periodu starp diviem okupācijas režīmiem. Izstāde apmeklētājiem būs pieejama līdz 12. jūlijam. Atklāšanas dienā – ieeja bez maksas.
Plkst. 18.00 Ogres novada Kultūras centra Radošajā telpā norisināsies "Satiec savu meistaru 2026" meistarklase "Paminu piesiešana un regulēšana". Informācija: Santa Grinberga, tālr. 26313588, e-pasta adrese . Pieteikšanās obligāta.
Plkst. 18.00 Ogres Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē priecēs Emīla Dārziņa Mūzikas skolas simfoniskā orķestra koncerts. Programmā simfoniskā orķestra mūzika, kā arī skaņdarbi soloinstrumentiem ar orķestri. Diriģenti: Andris Vecumnieks, Rinalds Rozenlauks, Georgijs Aņisko.
Plkst. 18.00 Ogres Jauniešu mājā gaidāma danču meistarklase jauniešiem.
18. aprīlī
No plkst. 10.00 līdz 13.00 Ogresgrīvas pusmuižā Ogrē paredzēts rīta tirdziņš. Nāc izbaudīt siltu atmosfēru un satikt vietējos ražotājus!
Plkst. 13.00-16.00 Ogresgala Tautas namā notiks "Satiec savu meistaru 2026" meistarklase "Lakats rāmī". Vienlaikus gaidāma izstādes “Lakats rāmī” atklāšana. Izstāde būs apskatāma līdz 18. maijam.
Plkst. 13.00 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē priecēs senioru deju kopas "Astras" koncerts "Vizbuļu putenis". Biļetes cena: 5 eiro, 4 eiro ar Ogres novadnieka karti vai lietotni.
Plkst. 18.00 Rembates Tautas namā būs iespēja noskatīties filmu "Nospiedumi". Lomās – Ieva Segliņa, Gatis Maliks, Eduards Johansons, Januss Johansons, Leonarda Ķestere, Anta Aizupe, Juta Vanaga, Inese Ramute. Biļetes cena – 3 eiro.
Plkst. 18.00 Suntažu Kultūras namā notiks jauniešu deju kolektīva "Spāre" un draugu kolektīvu koncerts "Ai, Suntaži, laimi mums nes!". Ieeja bez maksas.
Plkst. 19.00 Lēdmanes pamatskolas sporta hallē gaidāms senioru deju kolektīvu sadancis “Iedejosim pavasari deju dzirnās”. Ieeja brīva.
19. aprīlī
Ikšķilē notiks disku golfa laukuma sezonas atklāšana – no plkst. 10.00 līdz 12.00 ievadapmācība iesācējiem, pēc apmācības sekos sacensību daļa ar vairākiem apļiem, finālu, uzkodām un konkursu.
Plkst. 11.00 Ciemupes Tautas namā norisināsies "Satiec savu meistaru 2026" ikdienas ādas somas izgatavošanas meistarklase. Meistare – Madara Miltoviča. Pieteikšanās obligāta, rakstot uz e-pasta adresi . Apmeklējums bez maksas.
No plkst. 11.00 Ogres novada Kultūras centra Mazajā zālē paredzēta Latvijas amatierkoru skate. Ieeja bez maksas.
Plkst. 13.00 Madlienas Kultūras namā notiks bērnu deju kolektīva “Lienīte” jubilejas koncerts "Deju soļos izauguši".