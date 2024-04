Pasniedz Ogres Valsts ģimnāzijas Gada skolēna balvu

Nominācijā Iniciatīva Gada skolēna balvu saņēma Marika Dērviniece, nominācijā Inteliģence – Artūrs Pīlācis, nominācijā Atbildība – Mikus Filipenko.

E.Helmanis vēlēja jauniešiem vienmēr atcerēties, no kurienes viņi nāk un atgriezties dzimtajā pilsētā. “Lai kur arī vestu jūsu dzīves gaitas, atceraties, no kurienes jūs nākat – jūs nākat no savas ģimenes un jūsos ir jūsu vecāki, vecvecāki, brāļi un māsas, jūsu pilsēta un novads. Nesiet šo vārdu Latvijā un pasaulē! Atgriezieties savā pilsētā, un visas zināšanas, ko būsiet ieguvuši, ieguldiet šeit!” aicināja E.Helmanis. “Atceraties, ka nav spēcīgs tas cilvēks, kas nekrīt, bet spēcīgs ir tas, kurš ceļas. Lai arī kas notiktu – vienmēr ceļaties, un lai tas dod spēku. Gaidām jūs atpakaļ Ogres novadā!” Priekšsēdētājs arī norādīja, ka jaunās ēkas celtniecība veicinājusi to, ka 9.klašu absolventi Ogrē un Ikšķilē vairs nesteidzas mācīties uz Rīgu, bet ir izrādījuši lielu interesi mācības turpināt Ogres Valsts ģimnāzijā.





Par paveikto mācībās jauniešiem un viņu vecākiem pateicās arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, kurš aicināja jauniešus atgriezties savā skolā kā darbiniekiem un nākt sportot uz jauno sporta zāli.





Pēc balvu pasniegšanas jauniešiem un viņu ģimenēm bija iespēja apskatīt jauno ģimnāzijas ēku.





Šodien ēkā notiek arī Ogres Valsts ģimnāzijas 9. un 12.klašu absolventu izlaidumi, bet mācību process jaunajā ēkā tiks uzsākts 2023. gada 1. septembrī.

