Pirmdiena, 18. oktobris, 2021 12:17

Pastaiga gaismas un mūzikas noskaņās- pasākums atcelts!

Pastaiga gaismas un mūzikas noskaņās- pasākums atcelts!
Pastaiga gaismas un mūzikas noskaņās- pasākums atcelts!

29. un 30. oktobrī no plkst. 17.00 – 22.00 ienāc labo enerģiju virpulī, kur nokļūt tev palīdzēs pastaiga gaismas un mūzikas noskaņās “Ļaujies mieram, gaismai, mīlestībai”- pasākums atcelts!


Tev tiks nodrošināts izcilu garšu, smaržu un sajūtu pavadīts laiks visai ģimenei Ķeguma sajūtu takā – Meža ielā, Ķegumā, Ķeguma piepilsētas mežos (papildus informāciju un precīzāku atrašanās vietu mekē šeit)

Gaismas sajūtas
Gaismas piepildīts mežs – UV gaismu izgaismoti mākslas zīmējumi un gaismas projekcijas.
Gaismas burves no “Un-Te” sveces uzburs silto sveču gaismas īpašo noskaņu. Sveces varēs arī iegādāties.
Sveču izgaismots Krusta kalns par kura labvēlīgo auru dzirdams ne tikai Ķegumā un tā tuvējā apkārtnē, bet arī plašākā pasaulē.

Garšu un smaržu sajūtas
Pastaigas laikā būs iespēja ļauties garšu piedzīvojumam, ko nodrošinās “Garšu sēta” un “Street bar”.

Muzikālais noformējums
29. oktobrī –Toms Kalderauskis
30. oktobrī – Reinis Jaunais, Elza

Lūdzam sekot līdzi aktuālajiem ierobežojumiem valstī un pirms došanās uz pasākumiem lūdzam pārbaudīt informāciju par to norisi www.kegumanovads.lv.
Pasākums notiks drošajā “Zaļajā režīmā”.

Sīkāka informācija pa tālruni – 22010300 (Dace Māliņa).

