Piektdiena, 5. decembris, 2025 17:23

Pašvaldība: Bažām par izmaiņām Ogres pilsētas izglītības sistēmā nav pamata

Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi satrauktu iedzīvotāju jautājumus par to, vai ir plānota izglītības sistēmas reorganizācija Ogres pilsētā, apvienojot Ogres Centra pamatskolu un Jaunogres pamatskolu. Atbildot uz šīm bažām, pašvaldība informē, ka nākamajā mācību gadā visas Ogres skolas turpinās darboties esošajā veidolā, un uzver, ka tik būtiskus lēmumus iespējams pieņemt tikai pēc detalizēta izglītības ekosistēmas izvērtējuma, sabiedriskās apspriešanas un – laikā, kad Ogres novada pašvaldības vadība strādās pilnā sastāvā.

Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja biroja vadītājs un Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš norāda: “Ogres novada Izglītības pārvalde pastāvīgi strādā pie izglītības kvalitātes veicināšanas visā Ogres novadā, arī Ogres pilsētā, un ikkatrs lēmumprojekts, kas tiek virzīts uz Ogres novada domi izskatīšanai un apstiprināšanai, ir balstīts uz sistēmisku izvērtējumu, visu iesaistīto pušu iesaisti, kā arī sabiedrības viedokļa uzklausīšanu un, iespēju robežās, ievērošanu. Jāuzsver, ka Ogres novada pašvaldības dome nav lēmusi par minēto pamatskolu apvienošanu, un Ogres novada Izglītības pārvaldes pārrunas ar pamatskolu pedagoģisko personālu ir uzskatāms kā Izglītības pārvaldes redzējums par izglītības iestāžu attīstību.”

“Ogres novada pašvaldībai ir svarīga Ogres pilsētas skolu pedagogu un vecāku drošības sajūta un informētība, turklāt esam pārliecināti, ka jebkurus svarīgus lēmumus var pieņemt, tikai balstoties uz detalizētu esošās situācijas un iespējamo izmaiņu ietekmes izvērtējumu, turklāt – laikā, kad Ogres novada pašvaldības vadība strādās pilnā sastāvā un visu lēmumu pieņemšanā tiks iesaistīta arī sabiedrība,” turpina G. Sīviņš.

Tādējādi ar Ogres novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Ogres novada Izglītības pārvaldei tiek uzdots līdz 2026. gada 1. maijam izstrādāt un iesniegt detalizētu ziņojumu par vispārējās pamata izglītības ekosistēmas attīstību Ogres pilsētā, vēsta pašvaldībā.

