Šobrīd šīs četras izglītības iestādes kopumā nodrošina alternatīvu pirmsskolas izglītību 198 Ogres novada bērniem, tādējādi būtiski papildinot pašvaldībā pieejamo pirmsskolas izglītības piedāvājumu un sniedzot ģimenēm iespēju izvēlēties viņu bērna vajadzībām atbilstošāko pedagoģisko pieeju.
Ogres novada pašvaldības domes Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs Gints Sīviņš uzsver: "Viens no mūsu, Ogres novada pašvaldības, mērķiem ir nodrošināt daudzveidīgu izglītības piedāvājumu visos izglītības līmeņos – sākot no pirmsskolas izglītības līdz vidējai, profesionālajai un mūžizglītībai. Mūsu mērķis ir, lai vecākiem būtu iespēja izvēlēties bērnam piemērotāko izglītības ceļu, vienlaikus saglabājot augstus kvalitātes standartus!”
Atbalstu saņems četras Ogres novadā strādājošas privātās izglītības iestādes – PPII "Ķiparu nams" – 24 300 eiro, Ogres Baltā Valdorfskola – 24 300 eiro, Ikšķiles Brīvā skola – 20 250 eiro un PPII “Mikausis" – 20 250 eiro. Kopējais pašvaldības finansējums 2026. gada periodam no 1. septembra līdz 31. decembrim būs 89 100 eiro.
Šīs izglītības iestādes piedāvā alternatīvas pedagoģiskās pieejas, tostarp Montesori un Valdorfpedagoģijas metodes, mācību procesā integrē latvisko dzīvesziņu, brīvdabas pedagoģiju un apzinātības pieeju "Klusuma skola". Šāds piedāvājums pašvaldības pirmsskolās nav plaši pieejams, tādēļ privātās izglītības iestādes būtiski papildina Ogres novada izglītības sistēmu.
Pēdējos gados Ogres novadā, tāpat kā citviet Latvijā, pakāpeniski samazinās rindas uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, līdz ar to samazinās arī pašvaldības līdzfinansējuma apmērs privātajām pirmsskolām, kas tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem. Lai alternatīvās izglītības programmas arī turpmāk būtu pieejamas novada ģimenēm, pašvaldība 2025. gadā pieņēma īpašus saistošos noteikumus par atbalstu pirmsskolas izglītības programmām ar alternatīvu pedagoģisko pieeju.